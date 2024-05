Tribunal de Cuentas de Falklands observa licitación y pondera éxito del museo

Hubo felicitaciones al resultado financiero del Museo y National Trust de las Falklands, punto de referencia para los turistas que visitan las Falklands

El Comité de Cuentas Públicas, una suerte de Tribunal de Cuentas de las Islas Falkland, PAC, en una revisión de la gestión pública encontró algunos puntos que no obedecen a las recomendaciones realizadas oportunamente en materia de la revisión del reemplazo del Repetidor VHF con banda de dos metros, pero también hubo aprobación en la gestión de algunas empresas que administra o apoya financieramente el gobierno local.

Por lo visto en cuanto al contrato con Sure South Atlantic, la proveedora del servicio telefónico, fijo, de celulares, de internet y de banda ancha, (no es que no haya brindado el valor del dinero invertido), sino más bien que el proceso licitatorio no garantizó la suficiente competencia abierta.

PAC también encontró un preocupante falta de rastro en materia de expedientes en papel, relativos a dicho contrato, y por tanto el consecuente riesgo de una falta de buena gobernanza”.

La licitación se lanzó en junio 2019 y se le otorgó a Sure South Atlantic Limited el contrato por £132,849. Las recomendaciones de PAC habían sido adelantadas a la Asamblea Legislativa (gobierno autónomo de las Islas) en setiembre del 2023 y las discutió el Consejo Ejecutivo en febrero del 2024.

En una carta en respuesta a las recomendaciones de PAC, el gobierno de las Islas, FIG, acepta que las instrucciones para el proceso licitatorio necesitan enmiendas y que los registros y expedientes en ese momento, no brindan especificaciones sobre dicho proceso y figura simplemente como “una solicitud para reemplazar uno viejo por uno nuevo”.

PAC recomendó que las guías del procedimiento fueran publicadas y distribuidas entre jerarcas del gobierno y que hubiera mayor claridad en cuanto al proceso para encarar/atraer algún contratista fuera del proceso licitatorio. En respuesta FIG dijo que la sugerencia de PAC, iba a ser incorporada a la guía específica de procedimiento y asegurarse que fuera incorporado a las instrucciones financieras puestas al día.

PAC también recomendó que se adoptara un patrón estándar para el archivo de comunicaciones electrónicas.

FIG a su vez dijo que había mejorado y desarrollado sus procedimientos de administración y de archivos durante los últimos cinco años, para lo cual se formó personal creando conciencia de la importancia del manejo de archivos de la gestión corporativa.

“Seguiremos avanzando y FIG desarrollará dichas prácticas aún más, al igual que progresar en planes para un sistema de administración de archivos.”

Durante la entrevista con PAC se discutió la creación de un “rastreador” mediante el cual se pueda rastrear la implementación de las recomendaciones realizadas a FIG.

Pero al margen de las observaciones que se hicieran al proceso y procedimiento licitatorios, PAC también abordó los resultados financieros del Museo de las Falklands, de Landholdings de las Falklands (los campos que administra FIG a través de su subsidiaria) y del Media Trust, o sea la Comisión que vela y administra las finanzas de los medios de comunicación en las Islas.

Las declaraciones financieras del museo y Trust Nacional salvaron con felicitaciones de la mesa pues demostraron un muy saludable superávit en el ejercicio vencido el 30 de junio del 2023 de £358,156, que es uno de los centros de mayor atracción para los visitantes a las Falklands.

Los estados financieros de Landholdings demostraron que el negocio de la lana, a pesar del desplome internacional de los precios, continúa a ser operado de manera eficiente y efectiva. La producción de lana sucia para exportar a distintos compradores del mundo, al igual que la faena de bovinos y excedentes ovinos en la planta de Sand Bay demuestran estar bien administrados.

En efecto a pesar de lo adverso del precio de la lana y los acontecimientos globales, Landholdings que en el ejercicio 2021/22 logró una ganancia de £194,812, para el ejercicio 2022/23, y a pesar de todas las adversidades, igualmente logró cerrar el ejercicio con un modesto £38,997.

Finalmente el Media Trust, tal cual acontece prácticamente con todos los medios en el mundo reportó este año un déficit de £41,800 (£10,786 en el 2022). Debe agregarse que el Media Trust es financiado ante todo por ganancias retenidas y apoyo del propio FIG.