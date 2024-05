Milei aterriza en Los Ángeles para reunirse con personalidades mundiales

Milei será el único jefe de Estado en ejercicio que asistirá al evento, en el que también participarán Bill Clinton, Theresa May y Elon Musk, entre otros

El presidente argentino, Javier Milei, llegó este domingo a Los Ángeles para participar en la conferencia global del Milken Institute que se celebrará este lunes en el Hotel Hilton de Beverly Hills y que reunirá a una serie de líderes políticos y empresariales mundiales. Es el cuarto viaje de Milei a Estados Unidos desde que ganó las elecciones y el tercero desde que asumió su cargo.

Entre los asistentes a la reunión estarán el magnate Elon Musk, el ex presidente estadounidense Bill Clinton, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn, el ex presidente colombiano Iván Duque, la ex primera ministra británica Theresa May y el asesor presidencial estadounidense Chris Dodd.

Para Milei, único jefe de Estado en ejercicio presente en el evento, fue también el primer viaje a bordo del avión presidencial ARG 01, adquirido por el Gobierno argentino durante la gestión de Alberto Fernández (2019-2023) y que la administración libertaria tenía previsto vender pero cambió de opinión tras prescindir de los vuelos comerciales regulares por cuestiones de seguridad, especialmente tras el explícito alineamiento del país sudamericano con Israel en la actual crisis de Oriente Medio.

El ARG 01 es un Boeing 757-256 fabricado en 2000 que sufrió actualizaciones en 2003, 2006, 2007 y 2010. Tiene una configuración ejecutiva con capacidad para 39 pasajeros, con dos camarotes con duchas y aseos privados, además de dos oficinas y un salón. Todos los asientos pueden convertirse en camas. El avión está propulsado por dos motores Rolls Royce RB211.

Tras el aterrizaje, Milei volvió a explayarse en las redes sociales: «Me hacen mucha gracia esos “economistas” históricamente liberticidas y partidarios de todo tipo de control (sobre todo en el ámbito externo) que, ante propuestas formales que invalidan la hipótesis de un peso apreciado, se refugian en contestar “el cepo”. Pobres...“, escribió en X.

Se espera que Milei aborde el tema «Forjando un futuro compartido» durante una conversación con Conrad Kiechel, director ejecutivo de Eventos y Programación Global del Milken Institute. «Voy a hablar de la economía del crecimiento, que tiene un concepto llamado convergencia. Esto significa que los países en desarrollo crecen más rápido que los desarrollados y, tarde o temprano, los alcanzan”, explicó Milei.

Posteriormente, está previsto que Milei se reúna con Musk en lo que será su segundo encuentro tras la visita del mandatario argentino el mes pasado a la fábrica de Tesla en Texas. Con Musk, la idea es avanzar en un plan de inversiones en litio en el norte argentino y en el despliegue de la empresa de comunicación satelital Starlink.

Milei también se reunirá con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para analizar con el titular del ente rector del fútbol la idea de promover que entidades privadas administren clubes en la Argentina.

No hay encuentros uno a uno con los también economistas Georgieva y Goldfajn en la agenda, pero no deberían descartarse, según informaron algunos medios en Buenos Aires.

La comitiva presidencial está integrada por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el próximo embajador argentino en Washington DC, Gerardo Werthein.