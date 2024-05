Brasil: Gobierno federal reconstruirá carreteras de Rio Grande do Sul

“La burocracia no se interpondrá en nuestro camino para recuperar la grandeza de este Estado”, dijo Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este domingo que el Gobierno Federal financiará la reconstrucción de todas las carreteras del estado de Rio Grande do Sul destruidas por las tormentas, ya sean nacionales o locales, informó la Agência Brasil. El mandatario también se comprometió a reducir la burocracia de las obras.

“Sé que el estado tiene una situación financiera difícil, sé que hay muchas carreteras con problemas. Quiero decirles que el gobierno federal, a través del Ministerio de Transporte, les ayudará a recuperar las carreteras estatales”, dijo Lula en un discurso tras sobrevolar la región metropolitana de Porto Alegre, junto a los titulares de la Cánara Baja Arthur Lira y del Senado Rodrigo Pacheco, además del vicepresidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

“La burocracia no se interpondrá en nuestro camino para recuperar la grandeza de este Estado», dijo Lula, que también pidió a las autoridades que actúen de forma preventiva para reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos. ”Tenemos que dejar de perseguir la desgracia. Necesitamos ver de antemano lo que puede ocurrir para poder trabajar“, añadió.

Lula hizo estas declaraciones tras reunirse con el gobernador Eduardo Leite, el alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo, y otros alcaldes de Rio Grande do Sul. Fue el segundo viaje de Lula a Rio Grande do Sul desde que comenzaron las inundaciones. El jueves pasado se reunió con Leite en Santa Maria para tener una impresión de primera mano de la calamidad en curso.

Leite insistió en que el estado atraviesa la mayor catástrofe climática de la historia y advirtió del riesgo de desabastecimiento y colapso en varias zonas, debido al cierre del aeropuerto Salgado Filho, los bloqueos y destrucción de carreteras y la falta de energía y agua en varias localidades. Una vez rescatadas las víctimas, las autoridades se centrarán en reactivar la industria del estado, explicó también.

”Estamos monitoreando el impacto en las cadenas productivas, porque los animales no están llegando, el matadero también fue golpeado, colapsó. Esto naturalmente afecta la vida de los trabajadores, pero también hay una cuestión de abastecimiento. Así que habrá que actuar en este ámbito. El impacto en la industria, debido a los suministros que no llegarán, o las empresas que suministran y han sido golpeados, paros en las plantas industriales, lo que requerirá medidas económicas“, dijo el gobernador.

Melo pidió la rápida llegada de recursos a los municipios para que los trabajos de reconstrucción puedan comenzar lo antes posible. En la propia capital del estado, señaló, faltan equipos para hacer frente a una tragedia climática de esta magnitud. Según él, el problema es aún más grave en el interior del estado. «Hay escasez de lanchas, botes y chalecos en la ciudad. Hablo de mi ciudad, pero esto se extiende a decenas de municipios y no puede esperar. Tiene que ser hoy, tiene que ser ahora”, dijo Melo. El alcalde recordó que el 70% de la ciudad está sin agua y que faltan gasóleo para los camiones cisterna y oxígeno para los hospitales, pero afirmó que, ahora mismo, los poderes públicos tienen que centrarse en salvar vidas.

El Gobierno Federal ha desplegado unos 900 efectivos, 30 helicópteros y varios drones, 866 vehículos, 182 embarcaciones y 85 equipos de ingeniería, además de 734 personas del Ministerio de Justicia (319 agentes de la Policía Federal, otros 315 de la Policía Federal de Carreteras y 100 de la Fuerza de Seguridad Nacional), de los cuales 60 son bomberos.

Lira y Pacheco afirmaron que trabajarán para que el Congreso Nacional elabore un paquete de acciones para reducir la burocracia y ampliar la ayuda financiera al Estado. «Tenemos la responsabilidad esta semana de discutir una línea de acción para que podamos elaborar una medida totalmente extraordinaria», dijo Lira mientras que Pacheco se comprometió a tratar de reducir al máximo la burocracia para ayudar a la reconstrucción del estado. También recordó la experiencia del Congreso para legislar en circunstancias extraordinarias, y citó la reforma constitucional aprobada durante la pandemia de Covid-19.

“No hay limitaciones, no hay restricciones legales de tiempos ordinarios. Es necesario sacar de la estantería y de la mesa la burocracia, los obstáculos y las limitaciones para que a Rio Grande do Sul no le falte nada para reconstruirse. Lo hicimos durante la pandemia con gran coraje en el Congreso Nacional con una propuesta de enmienda a la Constitución que llamamos la Guerra PEC, con numerosas medidas legislativas excepcionales”, dijo Pacheco.

Por su parte, Fachin dijo que el tribunal creará un régimen jurídico “especial y transitorio” para Rio Grande do Sul. “Estamos aquí para expresar más que nuestra solidaridad, estamos aquí juntos, el Poder Judicial está junto a los demás poderes de la República y estará junto especialmente en la perspectiva de adoptar un régimen jurídico especial de emergencia y de transición para la catástrofe ambiental en Rio Grande do Sul”, subrayó.

(Fuente: Agencia Brasil)