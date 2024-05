Milei condena calumniosas declaraciones de un funcionario español

Sánchez tiene asuntos más urgentes en los que centrarse, señaló la Presidencia argentina en un comunicado

El Gobierno de Argentina reaccionó este viernes después de que el ministro español de Transporte, Oscar Puente, dijera que el presidente Javier Milei «ingiere sustancias». La Casa Rosada replicó con un comunicado en el que esbozaba la supuesta implicación de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un caso de corrupción que estuvo a punto de provocar su dimisión e insistió en que Madrid debía seguir centrada en esos asuntos.

«Hay gente muy mala que, siendo ellos mismos, han llegado a lo más alto», dijo Puente en un acto organizado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). «Milei, por ejemplo, Trump..... No sé si tendrán asesores. Milei, desde luego, si tiene asesores, no creo que escuche mucho“, prosiguió. «He visto a Milei en la tele y mientras le escuchaba -no sé en qué estado y antes de la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias- dije: 'Es imposible que gane las elecciones», dijo el funcionario español en la ciudad de Salamanca.

Por ello, en Buenos Aires, la Presidencia expresó su «repudio a las calumnias e injurias vertidas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei”.

«El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción contra su esposa, un asunto que le llevó incluso a plantearse su dimisión.» El comunicado de la Presidencia argentina del viernes se hizo viral en las redes sociales.

«Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en peligro a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes amenazan su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que sólo traen pobreza y muerte», señalño también el documento.

«Por el bien del Reino de España, esperamos que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente a la estabilidad de su Nación y, en consecuencia, a las relaciones con nuestro país», prosigue el comunicado.

«Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplicó el Partido Socialista Obrero Español en su país», insistió la Oficina de Milei.

El mandatario argentino tiene previsto viajar a España en los próximos días para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana, junto al escritor peruano Mario Vargas Llosa y otras personalidades. También planea reunirse con Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, quien asistió a la juramentación del líder libertario en Buenos Aires el 10 de diciembre de 2023, y con miembros del Partido Popular (PP). En 2022, Milei ya había participado en actos organizados por estos grupos conservadores. Por otro lado, Sánchez nunca habría felicitado a Milei por su victoria electoral en noviembre del año pasado.

Puente es un antiguo portavoz de Sánchez durante la candidatura de éste a la dirección del partido en 2017. Se ha visto envuelto en otros escándalos y polémicas.