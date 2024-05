Asamblea de Bolivia no avanza con protocolo de adhesión al Mercosur

No fue la primera vez que se impedía debatir el tema del Mercosur

La Cámara Baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia no aprobó este jueves la adhesión del país al Mercado Común del Sur (Mercosur), después de que el titular del cuerpo Israel Huaytari levantara la sesión en la que se iba a debatir el asunto. Los legisladores leales al ex presidente Evo Morales se opondrían a la iniciativa del «Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur».

La reunión plenaria no pudo continuar por discrepancias sobre otros proyectos de ley, se informó también desde La Paz, donde sesiona el cuerpo parlamentario de 130 miembros.

El Movimiento al Socialismo (MAS) de los ahora archirrivales Morales y del presidente Luis Arce Catacora exigió que se trataran otros proyectos de ley tales como la ampliación del mandato de los magistrados antes de pasar a temas como el del Mercosur, pero no hubo consenso al respecto.

En este escenario, Huaytari ordenó una ronda de votación para ratificar la agenda o suspender la sesión. No fue la primera vez que la ALP no logró avanzar en la consideración de la iniciativa del Mercosur. Huaytari había previsto este impasse y recordó que el Senado había insistido en votar los dos proyectos de ley sobre magistrados en una Sesión Plenaria de la ALP, por lo que no le correspondía a la Cámara Baja asumir la cuestión en solitario.

«Hoy nos vamos a reunir y vamos a ver el clima, cada asambleísta se va a expresar, vamos a ver cuál va a ser la situación (pero) hay una resolución del Senado de que se trate en el plenario (de la ALP), eso me impide tratarlo», había dicho.

En la mañana del jueves, la presidente interina de la Cámara de Diputados Verónica Chalco había anunciado que la cuestión del Mercosur ocupaba el sexto lugar en la agenda del día.

«De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo 1 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, el literal b) del Parágrafo 1 del Artículo 33 y el Artículo 37 de la Ley Nº 401, del 18 de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el “Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur”, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 17 de julio de 2015, y cuyo texto forma parte de la presente Ley», reza el proyecto que aún necesita la ratificación del Congreso. Si se aprueba, deberá pasar al Senado.

La sesión de la Cámara Baja del 26 de marzo también representó un fiasco legislativo cuando se trató la cuestión del Mercosur pero no hubo consenso sobre la agenda del día.

Según el protocolo, «Bolivia adoptará, gradualmente, el acervo normativo vigente del Mercosur (Mercado Común del Sur), a más tardar en cuatro años, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente instrumento» y deberá «adoptar la Nomenclatura Común del Mercosur, el Arancel Externo Común y el Régimen de Origen del Mercosur» en los próximos cuatro años.

La adhesión de Bolivia al bloque que ya integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fue aprobada el 7 de diciembre de 2023, durante una Cumbre en Río de Janeiro en la que el anfitrión Luiz Inácio Lula da Silva traspasó la presidencia rotativa de la alianza al paraguayo Santiago Peña.