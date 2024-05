Uruguay: las exportaciones crecen un 27% interanual en abril

El ganado vivo registró un crecimiento del 740%, pasando de 4 a 31 millones de dólares

Según un estudio del gubernamental Instituto Uruguay XXI divulgado este jueves en Montevideo, las exportaciones del país sudamericano de soja, carne bovina, ganado en pie y celulosa impulsaron las ventas totales al exterior a un crecimiento de 27% en abril respecto a las cifras del año pasado durante el mismo mes y de 5% en el primer tercio de 2024.

La cifra es el mayor incremento interanual de los últimos 12 meses y compensa la caída registrada en marzo de 2024, se explicó también. Incluyendo las zonas francas, las ventas alcanzaron los 1.097 millones de dólares, a pesar de las bajas en los envíos de productos lácteos y arroz.

El principal destino de las exportaciones uruguayas fue Brasil, principalmente vehículos, que representó el 25% de las ventas uruguayas, seguido por China y Estados Unidos, con 13% cada uno, y la Unión Europea (UE) 9%. Sin embargo, en el caso de China, estas cifras representaron una caída del 22% respecto al mismo mes de 2023.

Las ventas de celulosa alcanzaron un valor de 210 millones de dólares (19% del total exportado este mes). “Esto representó un incremento del 21% interanual, a pesar de las actividades de mantenimiento realizadas en la planta de UPM Fray Bentos en la segunda quincena de abril”, mencionó el informe. Le siguió la carne vacuna, con 172 millones de dólares, que en este caso mostró un incremento de 26% en comparación con el mismo período del año anterior. En términos de volumen, las exportaciones de carne vacuna aumentaron 42%, mientras que el precio, si bien experimentó una caída de 12% interanual, registró un leve repunte respecto del mes anterior.

“En abril, las exportaciones de soja tuvieron la mayor incidencia en el total exportado, a pesar de las dificultades en la cosecha derivadas de las últimas lluvias. Las ventas externas de esta oleaginosa aumentaron 64% respecto a abril de 2023 y alcanzaron un total de US$ 134 millones, siendo el tercer producto más exportado”, indicó el estudio de Uruguay XXI. Pero el ganado en pie registró un crecimiento de 740%, al pasar de US$ 4 millones a US$ 31 millones.

“Las exportaciones de carne vacuna cayeron 34%, en gran parte debido a una caída interanual de 25% en los precios. A pesar de ello, este producto constituyó el 57% de las colocaciones totales. Además, hubo una evolución positiva en las exportaciones de subproductos cárnicos y piedras preciosas, que representaron respectivamente 16% y 8% de la participación en las exportaciones totales a este destino”, señaló también el informe.

Uruguay XXI es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones del país. Su objetivo es potenciar la capacidad exportadora de las empresas uruguayas, promover el país como destino atractivo de inversiones.