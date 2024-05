Mondino dice que todos los chinos son iguales; se convierte en el hazmerreír de las redes sociales

Mondino estuvo en París para negociar el ingreso de Argentina a la OCDE

La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, recibió fuertes críticas en las redes sociales este jueves después de sus comentarios en una entrevista en un periódico de que todos los chinos tenían el mismo aspecto y, por lo tanto, nadie podía saber si el personal de la controvertida base en la provincia de Neuquén eran científicos o no.

Mondino afirmó que en el lugar no se había identificado ningún militar: “Quienes fueron a investigar no identificaron a ningún militar. Son chinos, son todos iguales”, dijo Mondino a la corresponsal de Clarín en París.

Después del acercamiento de Argentina con Estados Unidos, el alcance real de esa instalación es clave para la estrategia global de Washington y la general en jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, lo dejó claro durante su visita a Argentina el mes pasado.

“Ya se han realizado inspecciones en la estación espacial china y europea. El mismo equipo fue a ambas y en la misma semana esos equipos no percibieron nada inusual”, explicó Mondino. “Lo que van a hacer es montar equipos de ciencia y tecnología o de investigación argentina que puedan aprovechar esos recursos”, insistió. “Porque en la base china pueden utilizar, no sólo los equipos, sino por un tiempo determinado. Y Argentina no está aprovechando eso”, prosiguió.

Mondino estuvo en París para negociar el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para lo cual se le entregó una hoja de ruta que la administración libertaria del presidente Javier Milei debe seguir. Se explicó que el proceso podría durar hasta cinco años. La OCDE también es conocida como el “club de los países desarrollados”.

El gobierno argentino debe implementar una agenda de reformas estructurales en las áreas de comercio, inversión, medio ambiente, crecimiento inclusivo y prácticas anticorrupción como requisito para unirse al exclusivo grupo de las 38 economías más avanzadas del mundo, que ya incluye a Chile, Costa Rica, Colombia y México de América Latina. Durante su estancia en la capital francesa, Mondino se reunió con el secretario general de la OCDE, el australiano Mathias Cormann.

Según el documento entregado a la Cancillería argentina, ”las obligaciones de ser miembro de la OCDE incluyen también la celebración de un Acuerdo apropiado sobre los Privilegios e Inmunidades de la Organización de acuerdo con los privilegios e inmunidades que los Estados miembros deben estar dispuestos a otorgar a los Organización para garantizar su independencia y funcionamiento adecuado. Este acuerdo debe concluirse antes de que el Consejo de la OCDE tome la decisión de invitar al país candidato a convertirse en Miembro.

