Fuertes tormentas: Se eleva a 29 el número de víctimas mortales en Rio Grande do Sul

Lo más probable es que el número de víctimas aumente, ya que unas 60 personas siguen desaparecidas, explicó Leite

El número de víctimas mortales en el sureste de Brasil se actualizó a 29 el jueves, después de que al menos 203 ciudades del estado de Rio Grande do Sul se vieran afectadas por fuertes tormentas, que se prevé que se extiendan también a la vecina Santa Catarina en los próximos días. Asimismo, se informó que unas 60 personas siguen desaparecidas. Una presa hidroeléctrica se rompió cerca de la ciudad de Bento Gonçalves, lo que elevó el estado de alerta.

Las principales regiones afectadas son los municipios situados en el centro del estado, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, la región de Serra Gaucha y el área metropolitana de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Defensa Civil está advirtiendo a los residentes de las zonas de riesgo de seis municipios que abandonen sus hogares.

El Gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declaró el estado de calamidad pública durante 180 días después de que 203 municipios del estado se vieran afectados por las fuertes lluvias, algo más del 40% de todas las ciudades del estado. El fenómeno actual puede ser “la mayor catástrofe meteorológica” a la que se haya enfrentado nunca la población de Rio Grande do Sul, explicó.

Leite describió la situación como “absurdamente excepcional” y que la lluvia caída en el estado provocaría la “peor inundación jamás vista”, superando a la de 1941. También dijo que el temporal ha dificultado las labores de rescate e instó a la población a buscar protección en lugares alejados de las zonas que puedan sufrir desbordamientos de ríos y corrimientos de tierra.

“Es absolutamente imposible atender todas las peticiones de rescate en las condiciones meteorológicas que estamos viviendo”, dijo. “No podemos llegar a todos los lugares. Sabemos de inundaciones, corrimientos de tierra y personas que se encuentran en lugares inaccesibles”, dijo. ”Desgraciadamente, esta cifra (de 29 muertos) aumentará. Hay 60 desaparecidos registrados“, señaló.

El río Taquari, uno de los principales del estado, está en su punto más alto de la historia. Un total de 71.306 personas se han visto afectadas, con 10.242 desplazados, 4.645 albergados y 36 heridos. En Porto Alegre, se espera que el río Guaíba alcance la mayor altura jamás registrada, superando los 4,73 metros registrados en la inundación de 1941. Según el gobernador, el río está subiendo a un ritmo de 8 centímetros por hora y estaba a una altura de 3,37 metros hasta las 19 horas del jueves. ”Va a pasar de 4 metros esta mañana“, dijo Leite.

Un informe del gobierno señaló que 160 carreteras estatales y federales han sido bloqueadas y 160 puntos han sido georreferenciados para llevar a cabo misiones de rescate. Según el coronel de Defensa Civil Luciano Boeira, 4.600 personas han sido rescatadas y más de 2.500 funcionarios trabajan para encontrar a los afectados.

Los meteorólogos del gobierno advirtieron, en una transmisión en directo junto a Leite, que las fuertes tormentas deberían continuar este viernes hasta el fin de semana y no remitirían al menos hasta el domingo. ”La inestabilidad continúa sobre el estado de Rio Grande do Sul. Ese canal de humedad que viene del norte del país continuará en los próximos días“, dijo la meteoróloga Cátia Valente. ”Todavía tenemos volúmenes muy altos de lluvia en el noroeste, al norte de Rio Grande do Sul y el flujo continúa por la región central del estado, en dirección a la Serra, la costa norte, y también en Campos de Cima da Serra y toda la región del valle.”

El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó este jueves a Rio Grande do Sul para reunirse con Leite. Durante el encuentro, se decidió crear una Sala de Situación Integrada, bajo la coordinación del comandante militar del Sur, general Hertz Pires do Nascimento, para organizar las operaciones de rescate en todas las regiones afectadas.