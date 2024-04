El presidente Lacalle Pou y otros dirigentes envían su apoyo a Pepe Mujica

Pepe Mujica y Lacalle Pou han compartido un estrecho vínculo últimamente a pesar de estar en extremos opuestos del arco político

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se comunicó este lunes con su antecesor, José Pepe Mujica, para ofrecerle toda la ayuda que pueda necesitar tras anunciar a primera hora del día que padece cáncer de esófago. Lacalle telefoneó a Mujica hacia las 17.00 horas, se informó en Montevideo.

Además de la dolencia de Mujica, ambos líderes, que han compartido un estrecho vínculo en los últimos tiempos a pesar de situarse en lados opuestos del arco político, también hablaron de otros temas de actualidad. A pesar de su formación de izquierdas, Mujica ha criticado las recientes declaraciones despectivas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, contra Lacalle Pou, al que calificó de “lacayo” del imperialismo.

Leer también: El ex presidente José Mujica revela que padece cáncer

Además de Lacalle, el ex dos veces presidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, miembro de la coalición Multicolor de Lacalle y uno de los principales rivales políticos de Mujica, envió un mensaje “al colega Mujica, nuestra amistad y esperanza”.

A primera hora del lunes, Mujica dijo que el pasado viernes se sometió a un chequeo médico durante el cual “se descubrió” que tiene un tumor en el esófago. “Es doblemente complejo en mi caso porque padezco desde hace más de veinte años una enfermedad inmunológica que me afectó, entre otras cosas los riñones, lo que crea dificultades evidentes para las técnicas de quimioterapia o cirugía”, explicó el líder izquierdista.

También apoyaron al ex revolucionario la ex dos veces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y otros dirigentes de izquierda. “Esta mañana me puse en contacto con Pepe apenas me enteré de la noticia de su enfermedad. Hablé con él y con Lucía, para transmitirle mi cariño y darle fuerzas. Estoy segura de que es un sentimiento compartido por el pueblo argentino. Fuerza Pepe!”, escribió CFK en X.

Ao irmão Mujica, minha admiração e solidariedade. Você é um farol na luta por um mundo melhor. Sempre estivemos juntos nos momentos bons e nos momentos difíceis. Muito carinho e força, meus e de Janja, para você e Lucía.



@ricardostuckert pic.twitter.com/UNfE56dX9r — Lula (@LulaOficial) April 29, 2024

Además, otros líderes de izquierda que expresaron su apoyo desde el exterior fueron los presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil, y Luis Arce Catacora, de Bolivia, así como los ex jefes de Estado Evo Morales Ayma (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).

Lula manifestó que Mujica es un “faro en la lucha por un mundo mejor”. “Siempre estuvimos juntos en los momentos buenos y en los momentos difíciles”, escribió.

Nacido el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Pepe Mujica ha sido una figura clave en la historia contemporánea de Uruguay y una voz influyente en la política latinoamericana. Fue presidente entre 2010 y 2015.

Comenzó su carrera política en la década de 1960 como miembro del insurgente Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Durante su mandato, destacó por su modesto estilo de vida y su apuesta por políticas progresistas, como la legalización del cannabis y la promoción de la igualdad de género y los derechos LGTB.

Alejandro Sanz, cantautor español, envió un mensaje mostrando su admiración por el político: “Sr. Presidente Pepe Mujica, no sé si leerá esto. Pero quiero decirle que más allá de la política, de la que estoy cansado, aburrido y decepcionado, usted es una inspiración como persona”.