Mondino busca apaciguar relación con China tras anuncios de campaña de Milei

Mondino es consciente de que Argentina necesita que se prorrogue el swap de divisas con China pese a las pataletas de Milei

La ministra argentina de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se encuentra en una cruzada en China para tratar asuntos bilaterales con un gigante económico con el que el presidente Javier Milei había prometido durante su campaña que no quería tener vínculos. “No sólo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista”, anunció repetidamente Milei en su camino a la Casa Rosada.

Mondino se reunirá con su colega chino, Wang Yi, y con empresarios de ambos países para repasar la complementariedad “evidenciada en los altos niveles de intercambio comercial”. La ministra insistió en las “grandes oportunidades de Argentina para incrementar su oferta exportadora al mercado chino” y dijo a los empresarios argentinos que “encontrarán grandes oportunidades” en el país asiático.

La canciller se reunió con el director del Grupo Bagó y presidente de la Cámara Argentina de Comercio para Asia y el Pacífico, Rallys Pliauzer; con empresarios argentinos y también con Lindi Jiang, presidente de Power Construction Corporation de China, un grupo desarrollador con más de 30 proyectos en el país sudamericano.

La misión de Mondino busca rebajar la tensión política entre ambos países, al tiempo que negocia una prórroga del swap de divisas por valor de unos 6.000 millones de dólares acordado bajo el mandato del ex presidente Alberto Fernández. El primer viaje de la ministra a China desde que asumió el cargo coincide con el décimo aniversario de la asociación estratégica integral entre ambos países. Argentina necesita que el swap se extienda para fortalecer las reservas del BCRA y también para pagar algunos vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se informó.

Junto a Mondino viajaron el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, además de empresarios que buscan ampliar sus actividades. Ya han participado en un foro de promoción comercial y atracción de inversiones en Shanghai.

La presencia china en Argentina también ha sido cuestionada durante la reciente visita al país sudamericano de la jefa del Comando Sur de EEUU, la general Laura Richardson, con especial atención a la base china de Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén.

La gira de Mondino continuará en Europa, en una reunión del Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se celebrará en París los días 2 y 3 de mayo, para seguir debatiendo la candidatura de Argentina a ingresar en el grupo. Luego viajará a Bruselas entre el 5 y el 6 de mayo para entrevistarse con autoridades de la Unión Europea. El 7 de mayo se reunirá en Lisboa con su homólogo portugués, Paulo Rangel, con el Presidente Marcelo Rebelo de Sousa y con el Primer Ministro Luis Montenegro.