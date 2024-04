Milei debe cambiar el rumbo de su gobierno, advierte CFK

”¿De qué sirve el 60% de los votos si luego la gente pasa hambre y no llega a fin de mes? se preguntó CFK

La dos veces ex jefa de Estado argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) hizo una rentrée bajo los focos el sábado en la inauguración del Estadio Presidente Néstor Kirchner en Quilmes, en las afueras de Buenos Aires, en su primera aparición pública desde que concluyó su mandato como vicepresidenta el 9 de diciembre del año pasado. Aprovechó la ocasión para criticar a la administración libertaria de Javier Milei por las penurias innecesarias impuestas al pueblo.

En su mensaje de 72 minutos, CFK habló del “sacrificio inútil” de los argentinos y negó las afirmaciones de Milei de que se ha logrado un superávit financiero. “Es como si ustedes en su casa no pagaran el alquiler” y los demás gastos, argumentó CFK. “¡No, hermano! No es un superávit, ¡mirá cuánto debés! ¿Superávit de dónde?”, agregó, en relación a la deuda del Gobierno Federal con empresas y provincias. “Hablás de una hazaña histórica para un trimestre. Nosotros lo hicimos durante seis años, pero no fuimos héroes nacionales”, dijo sobre la presidencia de su difunto marido (2003-2008) seguida por ella misma.

La ex mandataria valoró la legitimidad de origen del Gobierno de La Libertad Avanza, aunque consideró que también debe haber legitimidad en la gestión. “Te puede haber votado el 60% [del pueblo], pero si después, cuando eres Gobierno la gente pasa hambre, pierde el trabajo, aumenta el desempleo, no puede llegar a fin de mes, ¿para qué?”, insistió. “El Presidente tiene que dar un cambio de rumbo a estas políticas”, señaló también. “Construimos legitimidad en la gestión”.

Para CFK, el gobierno libertario “no tiene un plan de estabilización, sólo tiene un plan de ajuste” que “más que anarcocapitalismo, suena a anarcocolonialismo.” Así describió el modelo de país de Milei, con una economía extractivista de recursos naturales y sin industria. “En eso no estamos de acuerdo”, replicó. “El gran drama que se viene es el desempleo”, advirtió al tiempo que pidió al oficialismo “no convertir a la Argentina en un páramo de desocupados”, aunque reconoció que Milei es un presidente “dogmático” que “no entiende”.

“Cuando el sombrero no te quepa, no achiques la cabeza, agrandá el sombrero y te vamos a ayudar porque si te va mal a vos, nos va mal a todos los argentinos”, subrayó. Luego advirtió a Milei que no convierta a “Argentina en un país donde se llevan la riqueza y eliminan a la clase media”. Por ello, “es necesario rediscutir el país que queremos, tenemos una inmensa responsabilidad como oposición de rediscutir este país” porque Milei “nos prefigura una economía de carácter extractivista, precapitalista” que ”me recuerda a la Argentina del Virreinato del Río de la Plata (1777-1810)“ y ”no volveremos a ser una colonia“.

También instó a los líderes de la oposición a ”dejar de discutir estupideces“ y evitar las peleas internas para centrarse en ”los problemas de la gente“ y cambiar positivamente su vida.

Respecto a la marcha federal universitaria del 23 de abril, CFK subrayó que ”no tendríamos tantos universitarios si no hubiéramos creado las universidades que creamos“. Milei ”habla de adoctrinamiento“ pero, ”si hubiéramos adoctrinado“ a los estudiantes, él ”no sería presidente“, argumentó CFK. ”No creo en eso de derecha e izquierda, son categorías de pensamiento ajenas a nuestra historia y realidad, vienen de los países colonizadores”, señaló también.