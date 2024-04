Embraer anuncia inversiones para una nueva planta

Embraer “siempre fue motivo de orgullo para este país”, destacó Lula

El fabricante brasileño de aviones Embraer, posiblemente el tercero a nivel global, planea invertir este año 2.000 millones de reales (unos 390 millones de dólares) en una nueva planta, según anunció la semana pasada ante el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La empresa contrató el año pasado a 1.500 nuevos trabajadores para recuperar la plantilla de 19.000 que tenía antes de la pandemia.

“Estoy en una empresa que siempre ha sido motivo de orgullo para este país”, subrayó Lula. “Hay que soñar en grande. Si Ozíres [Silva, fundador de Embraer] no hubiera pensado en grande, no tendríamos Embraer. Las grandes cosas son el resultado de un gran coraje, no de la cobardía. Quiero que sepan que éste es un momento histórico para mí”, añadió.

“Estamos invirtiendo cerca de 2.000 millones de reales este año y generando más de 900 puestos de trabajo directos en nuestras fábricas de Brasil”, declaró el Presidente de Embraer, Francisco Gomes Neto, durante una ceremonia celebrada en las instalaciones de la empresa en São José dos Campos, en el Estado de São Paulo, con motivo de la entrega de un avión de pasajeros 195-E2 a Azul para servicios regionales. La aerolínea ha hecho pedidos de 13 nuevos aviones Embraer este año, lo que supone una inversión de unos 3.000 millones de reales (586 millones de dólares). Lula instó a otras compañías aéreas brasileñas a adquirir aviones Embraer para renovar sus flotas.

“En Estados Unidos, el 50% es con aviones Boeing. En Francia, del 100% de la aviación, el 41% es con aviones Airbus. Y, en Brasil, del 100% de la aviación brasileña, sólo el 12% son aviones Embraer”, argumentó Silvio Costa Filho, Ministro de Puertos y Aeropuertos. También subrayó que en poco más de un año, Brasil ha aumentado el número de pasajeros transportados en un 15% y prevé 140 millones de pasajeros transportados cada año en un futuro próximo.

“Cuando se fundó Azul en 2008, todas las compañías de Brasil transportaban 50 millones de pasajeros. Sólo este año, Azul transportará 35 millones”, subrayó el CEO de Azul, John Rodgerson.

Creada por el Estado brasileño en 1969, Embraer ha fabricado y vendido más de 8.000 aviones que hoy transportan unos 145 millones de pasajeros al año en todo el mundo. Fue privatizada en 1994, pero el Estado sigue teniendo la última palabra en las decisiones estratégicas de la empresa. Además de fabricar aviones comerciales y privados, la empresa fabrica aviones militares, como el carguero KC-390 y el Super Tucano, así como aviones agrícolas.

Desde São José dos Campos, Lula se dirigió a la capital paulista, donde pasó el fin de semana para regresar a Brasilia el domingo.