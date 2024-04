El ex presidente José Mujica revela que padece cáncer

El ex presidente uruguayo José 'Pepe' Mujica reveló este lunes que se le había diagnosticado un tumor en el esófago tras un examen médico rutinario realizado el viernes. En una rueda de prensa rodeado de dirigentes, militantes y simpatizantes de su partido, el Frente Amplio, la figura política mundialmente conocida prometió continuar con su activismo a pesar del problema de salud.

Mujica abordó con franqueza la gravedad de su estado, reconociendo la presencia de la mortalidad que se cierne sobre él. “En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre, y veremos lo que pasa”, declaró.

Sin dejarse intimidar por el diagnóstico, Mujica expresó su determinación de perseverar en sus esfuerzos políticos. “Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir”, afirmó.

En un conmovedor mensaje a los jóvenes, Mujica destacó la belleza de la vida y la importancia de la resistencia ante la adversidad: “Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va. El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”, afirmó.

En medio de la gravedad de la situación, Mujica mantuvo su característico sentido del humor, invitando a los periodistas a hacer preguntas al tiempo que renunciaba con humor a tener conocimientos médicos. “Si tienen alguna pregunta... Pero no soy médico, no tengo ni idea lo que van a hacer los tipos, así que de medicina no pregunten nada”, bromeó, provocando sonrisas entre el público.

Reflexionando sobre el incierto camino que le espera, Mujica reconoció la inevitabilidad de la mortalidad, pero afirmó la profunda aventura de la vida. “Morirse, hay que morirse. Pertenecemos al mundo de las cosas vivas, y en el mundo de las cosas vivas se nace signados para morir. Por eso la vida es una aventura formidable”, reflexionó.

Por su parte, la doctora Raquel Pannone, médico personal de Mujica, dio algunas pinceladas sobre el estado de salud del ex presidente, afirmando que la evaluación de su salud acababa de comenzar. “Por ahora no se puede agregar nada. El estudio se hizo el viernes y recién empezamos la evaluación y no sabemos todavía cómo va a seguir. Mucho menos el tratamiento”, dijo la especialista a El País.

La noticia del histórico dirigente provocó reacciones tanto en el ámbito político local como en los medios internacionales, que se hicieron eco de las palabras del ex presidente.