Diez muertos al chocar en pleno vuelo helicópteros de la Marina de Malasia

Un trágico accidente se produjo el jueves por la mañana en Malasia cuando dos helicópteros de la Marina colisionaron en pleno vuelo durante un ensayo para un desfile militar, con el resultado de la pérdida de los 10 miembros de la tripulación que iban a bordo.

La colisión tuvo lugar aproximadamente a las 09:30 hora local (02:30 BST) en la localidad de Lumut, donde se encuentra una base de la Marina Real de Malasia. Ambos helicópteros volaban en formación cuando uno de ellos chocó inadvertidamente con el rotor del otro, provocando la caída en picado de ambas aeronaves.

Las imágenes captadas por los medios de comunicación locales mostraban el devastador momento del impacto, cuando los helicópteros se estrellaron contra el suelo y estructuras cercanas. La Marina Real de Malasia confirmó que no había supervivientes.

2 Malaysian military helicopters crashed during a training session with 10 people on board. All k!lled in this unfortunate accident. pic.twitter.com/wmV1rZmGd9

«Se confirmó la muerte de todas las víctimas in situ y los restos fueron enviados al Hospital Militar [de Lumut] para su identificación», declaró la Marina en un comunicado oficial. Además, se formará un comité para investigar la causa del trágico incidente.

El helicóptero HOM M503-3, que transportaba a siete personas, se estrelló contra una pista de atletismo, mientras que el helicóptero Fennec M502-6, con tres ocupantes, colisionó contra una piscina cercana.

Two helicopters crashed earlier today during training for a flyover for Malaysia's 90th Naval Day celebrations. At least 10 people sadly died in the incident. pic.twitter.com/8gpfB3eJfR