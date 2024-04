Senado argentino aprueba escandaloso aumento salarial

“No soy senadora y no puedo hacer nada para impedirlo”, argumentó Villarruel

El Senado argentino acordó este jueves un sustancial aumento salarial para la Cámara Alta que suscitó polémicas en un momento en que el país lucha por llegar a fin de mes. La decisión se adoptó tras un inexistente debate. Los senadores simplemente levantaron la mano si validaban la moción, tras lo cual muchos insistieron en las redes sociales que no estaban entre quienes aprobaron la escandalosa medida.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo lugar natural es encabezar el Senado aunque sin derecho a voto salvo en caso de empate, reconoció la polémica que causaría el aumento pero aseguró que “no tengo ninguna herramienta para frenarlo” y advirtió que “algunos sectores aprovechan” la situación para desprestigiarla.

“No soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo forzar una votación nominal ni justificar la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”, insistió.

“Los senadores de todos los bloques acordaron un aumento salarial que se votó a mano alzada en el recinto porque tenían los votos necesarios para hacerlo”, argumentó. Los sueldos pasarán de AR$ 1,7 millones (unos US$ 1.700) a AR$ 4,5 millones (US$ 4.500).

“Así se mueve la casta”, argumentó Milei, quien también rescató el caso de los senadores que se habían opuesto al aumento. El jefe de Estado llegó el jueves a Bariloche para participar del Foro Llao Llao, durante el cual tiene previsto mantener reuniones con destacados empresarios argentinos y de otros países. El Foro Llao Llao fue creado en 2012 cuando Bariloche se recuperaba de la erupción del volcán Puyehue.

También este jueves, el Senado había dado el visto bueno a las propuestas del Ejecutivo para varias embajadas, entre ellas la del próximo enviado de Argentina a Israel, el rabino Axel Wahnish, muy cercano a Milei. Otros diplomáticos que recibieron luz verde fueron Guillermo Nielsen (Paraguay); Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India); Ian Sielecki (Francia); y Sonia Cavallo (OEA).

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, volvió a cuestionar la voluntad de Milei de trasladar la Embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, lo que “implica un riesgo en múltiples dimensiones, algo reconocido por expertos en relaciones exteriores de todos los sectores políticos”, subrayó.