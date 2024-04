Brasil: El “tío” muerto no firmó el pagarés

La abogada de la mujer afirmó que Braga estaba vivo cuando entró al banco

Una mujer brasileña fue noticia este miércoles cuando fue arrestada por llevar el cadáver de su tío a un banco en Río de Janeiro para que “firmara” los documentos pertinentes y así cobrar un préstamo de R$ 17.000 (US$ 3.243).

Érika de Souza Vieira Nunes vio su destino sellado cuando los trabajadores de una sucursal del Banco Itaú en el barrio Bangu de Río de Janeiro notaron algo sospechoso en el anciano: no podía sostener un bolígrafo ni mantenía su cabeza erguida mientras la mujer insistía en que sólo estaba descansando. El vídeo de la escena se volvió viral.

La mujer actuó con normalidad en todo momento y pidió al fallecido que firmara los documentos, tomándole la mano y la cabeza varias veces. La palidez del hombre y la falta de respuesta llevaron a los empleados a llamar a los Servicios de Emergencia.

A mulher que levou o idoso morto para fazer um empréstimo pré-aprovado no banco realmente é parente do homem. O caso é tão bizarro que é até difícil comentar sobre.



Esse é o retrato do capitalismo, o acesso ao dinheiro é tao escasso pela desigualdade que as pessoas fazem as… pic.twitter.com/qCEohyxblK — Orestes (@SomenteOrestes) April 17, 2024

La unidad médica constató que el hombre, identificado como Roberto Braga, de 68 años, llevaba varias horas muerto. La mujer fue detenida y trasladada a la comisaría. Según su testimonio, ella era sobrina del anciano y encargada de su cuidado. Añadió que su tío estaba débil.

Según medios locales, los fiscales están definiendo qué delito se cometió exactamente.

La letrada defensora de De Souza argumentó que el hombre estaba vivo cuando llegó al banco. “Los hechos no sucedieron como les contaron. El señor Paulo llegó vivo al banco. Hay testigos que también serán escuchados en su momento. Empezó a sentirse mal y luego vinieron todos estos trámites,” dijo la abogada Ana Carla De Souza Correa, citada por G1. “Creemos en la inocencia de la señora Erika,” añadió.

Sus eexpresiones colisionaron con versiones de un agente de la ley que afirmó que Braga ya estaba sin vida al ingresar. Los trabajadores del banco comenzaron a grabar los hechos cuando sospecharon del estado del hombre y llamaron a la policía. Se puede ver al anciano en silla de ruedas mientras De Souza intenta constantemente mantener firme su cabeza y toma el brazo derecho del hombre para que firme los documentos.

“Tío, ¿estás escuchando? Tienes que firmarlo. Si no firmas, no hay manera”, le dijo al cadáver. “No puedo firmar por tí; haré lo que pueda”, insistió. “Tío, ¿sientes algo? Él no dice nada, simplemente es así”, añadió mientras le decía al cuerpo sin vida que lo llevaría “a un hospital”.

El policía también admitió que aún estaba por comprobarse si De Souza era sobrina y cuidadora de Braga, tal como alegaba.