Brasil y México prevén importante crecimiento económico

Brasil presenta un marco favorable para los negocios en sectores como la tecnología, las energías renovables y la agroindustria

Sólo Brasil y México sobrevivirán como potencias económicas mundiales en América Latina en 2030, según un estudio de PricewaterhouseCoopers (PwC) y Standard Chartered publicado la semana pasada. Se espera que ambos países experimenten un crecimiento económico significativo en los próximos seis años

El estudio “The Long View: How will the Global Economic Order change by 2050?” utiliza el Producto Interior Bruto (PIB) junto con el poder adquisitivo (PA) como herramientas clave para sus proyecciones porque permiten comparaciones más equitativas entre economías, independientemente de las fluctuaciones monetarias, se explicó. El PA tiene en cuenta lo que los habitantes de cada país pueden comprar con su moneda local, y refleja una perspectiva más precisa del verdadero tamaño y poder de las economías comparadas.

De este modo, Brasil y México se situarían entre los diez primeros países del mundo en 2030. Con un PIB estimado de 4,439 billones de dólares, Brasil ocupará el octavo lugar en la clasificación mundial y será la mayor economía de Sudamérica. México, por su parte, ocupará el noveno lugar con un PIB previsto de 3,661 billones de dólares, según el estudio.

El documento también destaca una diversificación de las economías de estos países, así como mejoras en infraestructuras y políticas de desarrollo.

China, Estados Unidos e India serán las tres economías dominantes en 2030. China mantendrá su posición como la mayor economía del mundo, con un PIB de 38,008 billones de dólares; seguida de Estados Unidos, con 23,475 billones; e India, que experimentará un crecimiento significativo, alcanzaría los 19,511 billones de dólares, lo que subraya un cambio en el equilibrio del poder económico mundial.

En los años subsiguientes, India superaría a Estados Unidos y se convertiría en la segunda economía mundial, gracias a una combinación de factores demográficos y reformas económicas. La mayor población joven del mundo impulsaría el desarrollo económico de la India, lo que, unido a un sistema fiscal más eficiente y al Código de Quiebras, ha allanado el camino para un crecimiento económico acelerado y sostenible.

Otros países como Indonesia y Rusia también registrarán un crecimiento significativo. Indonesia ascenderá al quinto puesto mundial y destacará por un PIB previsto de 5,424 billones de dólares, debido principalmente a la expansión de su sector industrial y al aumento del consumo interno.

Economías tradicionalmente fuertes como Alemania y Japón seguirán encabezando la lista, aunque con tasas de crecimiento más moderadas que las de las economías emergentes.

Estas perspectivas reflejan el dinamismo económico mundial y la oportunidad de que los inversores y los responsables políticos de América Latina, así como del resto del mundo, comprendan y se adapten a estos cambios, garantizando un desarrollo sostenible y equitativo para sus poblaciones en las próximas décadas.

En 2050, los países más poderosos del mundo serían, en el siguiente orden, China, Estados Unidos, India, Indonesia, Alemania, Japón, Reino Unido, Brasil, Francia y Rusia.

Brasil se está consolidando como el destino preferido para la inversión extranjera en América Latina, gracias a su economía dinámica, su gran mercado interno y sus sólidas políticas de incentivos para el capital extranjero. El ranking Kearny 2024 destaca el favorable entorno empresarial de Brasil en sectores como la tecnología, las energías renovables y la agroindustria.