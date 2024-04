Uribe será el primer ex presidente colombiano sometido a juicio

Se cree que Uribe inició el proceso que se vio vuelta en su contra

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se convertirá en el primer ex jefe de Estado del país sudamericano en ser llevado ante la justicia, anunció este martes la fiscalía en Bogotá. Aún no se ha fijado la fecha de inicio del juicio. Uribe se enfrenta a cargos de soborno y fraude procesal.

“Con base en las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al que fue asignado este caso hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia formuló acusación contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez, como presunto autor de los delitos de cohecho a testigos en proceso penal y fraude procesal”, dijo la Fiscalía General de Colombia en un comunicado.

El acusado y su equipo jurídico “tendrán la oportunidad de participar en el debate oral con la práctica e incorporación de pruebas y alegatos que deberá culminar con la emisión de un fallo”, prosiguió el documento.

Bajo el liderazgo de la recién nombrada fiscal general Luz Adriana Camargo, se decidió seguir adelante con el caso después de que su predecesor, Francisco Barbosa, buscara en dos ocasiones archivar las actuaciones por tecnicismos, lo que no fue concedido por la justicia.

El caso se remonta a 2012, cuando Uribe, entonces senador, interpuso una demanda contra su compañero de bancada Iván Cepeda Castro, quien en un debate parlamentario presentó testimonios de ex paramilitares que vinculaban al ex mandatario con las Autodefensas Unidas de Colombia, los grupos paramilitares de ultraderecha detrás de las violaciones a los derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas izquierdistas.

Esto dio lugar a que la Corte Suprema de Justicia se abstuviera de abrir una investigación contra Cepeda y, en su lugar, iniciara una contra Uribe por soborno y fraude procesal, mientras que Cepeda fue considerado una víctima.

El proceso continuó hasta agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado y perdió su inmunidad parlamentaria, lo que dio lugar a un cambio de jurisdicción. Entre entonces y 2023, la Fiscalía intentó que el caso se archivara, pero el pasado noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que el proceso contra Uribe debía seguir adelante.

Uribe, de 71 años, siempre ha mantenido su inocencia. Se enfrenta a una pena de hasta ocho años de prisión por un proceso que él mismo puso en marcha pero que parece haberle salido mal.

”Es más de una década, prácticamente 12 años, de lucha frente a la justicia (...) después de tantos intentos por cerrar este caso, al final aparece la voz de la justicia“, dijo el senador Cepeda en una entrevista televisiva.

Según medios locales, Uribe había previsto desde octubre del año pasado que el caso en su contra seguiría por el camino anunciado el martes.

”El presidente Uribe es inocente, lo único que hizo fue buscar defenderse del registro de testimonios amañados en su contra”, dijo el martes la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.

El ex abogado de Uribe, Diego Cadena, también enfrenta un juicio por presuntamente ofrecer dinero a un ex paramilitar para que se retracte de su testimonio.