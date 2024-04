Lula se suma a las diatribas contra Elon Musk

Musk va a tener que emplear mucho de su dinero para ayudar a preservar el medio ambiente, advirtió Lula

Aunque no lo mencionó por su nombre, el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva apuntó al propietario de X, Elon Musk, cuando advirtió que los multimillonarios deben aprender a preservar la selva tropical. El mandatario hizo esas declaraciones durante un acto en el Palacio de Planalto en el que se anunciaron fondos por valor de 145,8 millones de dólares para combatir los incendios forestales y alcanzar los objetivos de 2030.

Lula cuestionó los comentarios de Musk sobre la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre De Moraes de ordenar a la plataforma de medios sociales que elimine algunas cuentas que presuntamente difundían noticias falsas. Por estas medidas, Musk calificó a De Moraes de “dictador” que tiene a Lula atado de ìes y manos. También acusó a De Moraes de censura y de amenazar con arrestar a empleados de la red social en Brasil.

De Moraes argumentó que veía pruebas de obstrucción a la justicia e incitación al crimen en las acciones de Musk y que el multimillonario estaba utilizando las redes sociales para difundir desinformación y desestabilizar las instituciones del Estado Democrático de Derecho.

Según Lula, el magnate de origen sudafricano “tendrá que aprender a vivir” en el país sudamericano. Lula también habló de “un multimillonario tratando de hacer cohetes para ver si encuentra algo allá afuera” cuando “va a tener que gastar mucho del dinero que tiene para ayudar a preservar eso aquí, para mejorar la vida de la gente”.

“Hoy tenemos gente que no cree que la deforestación y la quema estén dañando el planeta Tierra. Y mucha gente no se toma en serio lo que significa mantener los bosques para mantener la calidad de vida en esta enorme casa que es nuestro planeta y que no tenemos a donde ir”, dijo Lula.

“Incluso hay multimillonarios intentando hacer cohetes, intentando viajar para ver si encuentran algún espacio ahí fuera. Va a tener que aprender a vivir aquí, va a tener que usar mucho del dinero que tiene para ayudar a preservar esto aquí, para mejorar la vida de la gente”, añadió.

SpaceX, una de las empresas propiedad de Musk, se especializa en misiones de exploración espacial. De ahí que pueda deducirse sin lugar a dudas que el líder del Partido de los Trabajadores lo tenía en mente a pesar de no haber mencionado nunca su nombre. Al mismo tiempo, Starlink, el proveedor de Internet por satélite de Musk, inició recientemente sus operaciones en la Amazonia brasileña.

Después de que Musk desafiara las decisiones de De Moraes, el magistrado lo puso bajo investigación por su presunta implicación en una red de difusión de noticias falsas.

Musk se reunirá a finales de esta semana con otro líder sudamericano que no ve con buenos ojos a Lula: El presidente argentino, Javier Milei, es esperado el sábado en la fábrica de automóviles de Tesla en Texas, anunció el martes en Buenos Aires su portavoz, Manuel Adorni. Tesla es otra empresa propiedad de Musk.

“El 13 de abril está previsto un viaje a Texas para visitar la fábrica de Tesla y ese día Milei se va a reunir con Elon Musk”, dijo Adorni.