Brasil: Presidente del Senado afirma que es inevitable regular las redes sociales

Según Pacheco, es necesario que haya disciplina jurídica sobre el tema

En medio de la polémica entre el dueño de X, Elon Musk, y el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre De Moraes, el presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, afirmó este lunes que es inevitable regular las redes sociales en el mayor país de Sudamérica, informó la Agencia Brasil.

“Lo que podemos contribuir para resolver efectivamente este debate que ha tenido lugar en los últimos días es entregar marcos legislativos que sean inteligentes y eficientes para poder disciplinar el uso de estas redes sociales en el país”, dijo Pacheco durante una conferencia de prensa.

Según Pacheco, es necesario que exista una disciplina jurídica en la materia, entre otras cosas para evitar que el Poder Judicial tenga que decidir sobre temas relacionados con el uso de las redes sociales sin que exista una ley que regule la materia.

“Esto termina generando polémicas como la que hemos visto donde el Poder Judicial tiene que actuar en relación a actos antidemocráticos, violaciones de derechos, ataques a la democracia, y esto se interpreta como algún tipo de censura o inhibición de la libertad de expresión”, continuó Pacheco, quien citó el proyecto de ley sobre la regulación de las plataformas digitales aprobado en 2020 por el Senado y que ahora está en la Cámara Baja.

“Creo que esto es fundamental, no es censura, no es limitar la libertad de expresión, son reglas de uso de estas plataformas digitales para que no se capten mentes indiscriminadamente y que puedan manipular desinformación, difundir odio, violencia, ataques a las instituciones. Hay un papel cívico que deben desempeñar las plataformas digitales para no permitir que este entorno sea un 'todo vale'”, insistió Pacheco.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, consideró “inadmisibles” los ataques de Musk al STF.

“La mejor respuesta que Brasil puede dar a lo que considero un ataque inadmisible a la Corte Suprema y a la propia soberanía brasileña es una respuesta político-institucional. Por un lado, todo el apoyo a la labor del Poder Judicial a través de los instrumentos de investigación de los que utilizan las redes sociales para actos delictivos. Y, al mismo tiempo, el debate político que viene teniendo el Congreso Nacional”, argumentó Padilha.

En los últimos días, Elon Musk ha publicado una serie de posts criticando a De Moraes y al STF. El sábado, utilizó la sección de comentarios del propio perfil del ministro en X para atacarlo. El domingo por la noche, De Moraes ordenó incluir a Musk en la llamada Investigación de Milicias Digitales (Inq. 4.874), que indaga en las actividades criminales de grupos sospechosos de difundir noticias falsas en las redes sociales para influir en los procesos políticos. En la misma decisión, el juez ordenó la apertura de una “investigación por prevención” para revisar la conducta de Musk.

(Fuente: Agencia Brasil)