UNESCO reconoce otro geoparque brasileño

Brasil cuenta ahora con seis geoparques (áreas geográficas con patrimonio geológico de importancia internacional, según la UNESCO)

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) concedió el estatuto de “geoparque” al geoparque Terra dos Gigantes, en Uberaba, en la región de Triângulo Mineiro, estado de Minas Gerais, informó la Agencia Brasil. Con este nombramiento, el país sudamericano cuenta ahora con seis sitios arqueológicos de importancia mundial.

Los geoparques son áreas geográficas con patrimonio geológico de relevancia internacional. La gestión de estos territorios se centra en preservar su patrimonio natural, histórico y cultural, además de promover la educación, el turismo y el desarrollo sostenible.

El 27 de marzo de 2024, la UNESCO añadió 18 nuevos geoparques a su lista, con lo que el total asciende a 213 en 48 países. El reconocimiento del geoparque brasileño por la UNESCO se basó en estudios realizados por el Servicio Geológico de Brasil (SGB) que comenzaron en 2012.

El Geoparque de Uberaba se extiende a lo largo de 4.523,957 kilómetros cuadrados, abarcando todo el municipio de Minas Gerais. En la región se han descubierto fósiles, dientes, huevos y nidadas de dinosaurios del Cretácico Superior, con una antigüedad estimada entre 80 y 66 millones de años.

Destacan los huesos del Uberabatitan Ribeiroi, el mayor dinosaurio jamás hallado en Brasil, uno de los últimos titanosaurios (del latín “lagarto titánico”) del planeta, con 27 metros de largo y 14 de alto.

El SGB ha informado del descubrimiento de fósiles de grandes terópodos carnívoros en la zona, entre ellos el Abelissaurus (Abelisaurus comahuensis), que medía unos ocho metros de altura. Además, se han encontrado cocodrilomorfos, como el Uberabasuchus terrificus, que se exponen en el Museo de Dinosaurios de Peirópolis, situado dentro del Geoparque de Uberaba.

El geólogo Carlos Schobbenhaus, uno de los creadores del Proyecto de Geoparques del SGB y coautor del estudio que apoya la candidatura solicitud del geoparque, explica la importancia de este geoparque y su relevancia geocientífica. La zona es famosa por sus fósiles de dinosaurios y otras especies significativas. Cuenta con geositios de interés paleontológico que están abiertos a los visitantes y requieren geoconservación, ya que han sido lugares de descubrimientos de fósiles y encierran el potencial de nuevos hallazgos. “Una buena parte de la historia de la Tierra está representada en Brasil”, añadió.

El geoparque Terra dos Gigantes comprende seis geositios (Ponte Alta, Caieira, Univerdecidade, Serra da Galga, Santa Rita y Vale Encantado), así como dos sitios no geológicos (el Museo de los Dinosaurios y el Museo de la Cal).

Los sitios arqueológicos de Uberaba han atraído la investigación paleontológica desde la década de 1940. En 2012, el SBG presentó un estudio que constituyó la base de la solicitud de reconocimiento mundial de la región por la UNESCO.

En 2022, investigadores visitaron la zona para mejorar el inventario geológico. El Mapa del Patrimonio Geológico del Geoparque de Uberaba se publicó en 2023.

El geólogo Luiz Carlos Borges Ribeiro, de la Universidad Federal del Triângulo Mineiro (UFTM), es otro de los coautores del estudio.

Según la Secretaría de Cultura y Turismo de Minas Gerais, este reconocimiento “coloca a Uberaba y al estado en una nueva ruta turística, lo que conlleva un aumento del desarrollo económico, el empleo y los ingresos para la región”.

Otro punto destacado por la secretaría es que el sello de la UNESCO refuerza la promoción de la investigación científica sobre el patrimonio geológico y fomenta la apreciación del significado cultural e histórico de la zona.

Los otros geoparques brasileños son Seridó, en el estado de Rio Grande do Norte, Araripe, en Ceará, y Caminhos dos Cânions do Sul, Quarta Colônia y Caçapava do Sul, todos en Rio Grande do Sul.

La designación de geoparque mundial tiene una validez de cuatro años, tras los cuales es necesario un proceso de revalidación.

(Fuente: Agencia Brasil)