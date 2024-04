Kicillof culpa a Milei de desentenderse de la lucha contra el dengue

La estrategia sanitaria de Milei “parece un chiste, pero es muy seria”, subrayó el principal líder opositor argentino

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente argentino, Javier Milei, de “borrarse” de la lucha contra el dengue y dejarla en manos de las distintas jurisdicciones. Kicillof, figura política afín al kirchnerismo y posiblemente el dirigente opositor más destacado en estos días, dijo que el gobierno federal tine actitudes propias de un “Estado nacional desertor y ausente”, al tiempo que argumentó que la administración libertaria no tiene una estrategia definida para enfrentar el problema.

“Parece una broma, pero es muy grave. Y muy serio. Un presidente inspirado en una ideología o credo liberal libertario, anarcocapitalista, de la Escuela Austríaca del siglo XIX que nunca se aplicó en ningún lado, decide borrarse por completo ante la epidemia de Dengue más grave de la historia”, escribió Kicillof en X.

También sostuvo que el mandatario “sostiene que va a fundir a las provincias porque no aprueban su inconstitucional [decreto de emergencia] DNU y las leyes destructivas que ni siquiera redactó su Gobierno”.

El Gobernador también condenó los crecientes despidos de trabajadores del Estado federal alegando limitaciones presupuestarias. “Con Milei como presidente, el Gobierno sólo está presente para despedir trabajadores, subir tarifas, poner techo a los salarios y defender privilegios”, insistió Kicillof.

También denunció la presencia de fuerzas de seguridad federales en edificios de organismos estatales para sofocar cualquier protesta. ”Nos despertamos con el Conicet y otros organismos públicos casi militarizados. Vimos hoy (jueves) un espectáculo triste y cruel que quedará en nuestra memoria como una de las imágenes más representativas de esta época oscura“, subrayó al tiempo que extendió sus condolencias a los trabajadores despedidos.

”Nuestro compromiso es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger los derechos de los bonaerenses y mitigar la agresión de Milei a los derechos y a la vida cotidiana de las familias“, señaló también el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que un gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre sabiendo que tendría que enfrentar el dengue, no puede carecer de un plan estratégico. ”¿Qué papel jugó la cartera sanitaria nacional? Ninguno. Emitió un comunicado diciendo cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no se trabajó en este sentido”, subrayó Kreplak.

Sólo en la provincia de Buenos Aires se han registrado 46.035 casos positivos de dengue en esta temporada, incluyendo 31 muertes, además de más de 14.000 pacientes aún en estudio.