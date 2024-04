Viaje relámpago de Milei a Ushuaia para reunirse con la jefa del Comando Sur, Richardson

Milei brindó una conferencia de prensa en la madrugada del viernes tras entrevistarse con Richardson

El presidente argentino, Javier Milei, realizó un viaje relámpago a Ushuaia a última hora del jueves para reunirse con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, después de que el gobernador Gustavo Melella se negara a recibirla e insistiera en que era “persona non grata”.

El vuelo de Milei a bordo de un avión Embraer 140 de fabricación brasileña de la Fuerza Aérea Argentina llegó pasadas las 11 de la noche tras una parada para repostar combustible en Río Gallegos.

Durante una conferencia de prensa en la madrugada del viernes, Milei destacó que la presencia de Richardson en el país era clave “para fortalecer las alianzas” porque “los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con Estados Unidos, ambos pertenecemos a la tradición occidental”.

“Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad privada”, agregó.

Milei también agradeció el apoyo del presidente estadounidense, Joseph Biden, a su gestión antes de abordar el problema de la pesca ilegal en aguas argentinas, además de criticar al comunismo.

“Muchos gobiernos de Argentina, de distinto signo político, en las últimas décadas, se han llenado la boca hablando de soberanía, pero no han hecho nada por ella. No han hecho nada para defender nuestras fronteras territoriales y fluviales del narcotráfico. No han hecho nada para investigar el terrorismo islámico que desgraciadamente hemos sufrido. Y no han hecho nada para defender la integridad territorial de nuestro Mar Argentino, que año tras año ha sido invadido por barcos pesqueros ilegales y esquilmando sus recursos pesqueros”, enfatizó Milei.

Melella, aliado del kirchnerismo, había advertido durante la conmemoración del Día del Veterano, el 2 de abril, que “no vamos a recibir formal, oficial y de ninguna manera al Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos porque realizan prácticas militares junto con Gran Bretaña en el Atlántico Sur”.

Los círculos políticos de Tierra del Fuego se mostraron muy críticos con Milei, confeso admirador de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien no participó en ninguno de los actos locales de homenaje a los caídos en la guerra de 1982 y, sin embargo, se presentó 48 horas después para reunirse con Richardson.

Según Infobae, “el escenario de la reunión del Presidente con el general Richardson no es una coincidencia: [El presidente chino] Xi Jinping impulsa la construcción de un puerto en Tierra del Fuego que permitiría a Pekín vigilar el paso bioceánico y colocar un enclave propio a las puertas de la Antártida”.