Boluarte reorganiza su gabinete antes de solicitar el voto de confianza del Congreso

Boluarte está en el centro de la tormenta por sus caros relojes

Mientras se siguen recogiendo firmas en el Parlamento a favor de su destitución por el escándalo de los relojes Rolex, la presidenta peruana, Dina Boluarte, se ha visto obligada a realizar una remodelación brusca de su gabinete.

Los ministros Víctor Torres (Interior), Nancy Tolentino (Mujer) y Miriam Ponce (Educación) dimitieron de sus cargos y Boluarte aprovechó la ocasión para hacer otros cambios.

Torres fue sustituido por el general retirado de la Policía Walter Ortiz Acosta. El funcionario saliente renunció tras ser cuestionado por la participación de agentes de la Policía Nacional en el allanamiento de la casa de Boluarte como parte de la investigación de la fiscalía en el caso de los relojes caros. ”No me han echado ni me han censurado (en el Parlamento), me voy tranquilo”, dijo Torres a la salida de la sesión del Consejo de Ministros del lunes.

En una ceremonia en el Salón Eléspuru del Palacio de Gobierno, la mandataria también tomó juramento a Morgan Quero Gaime como ministro de Educación y a Ángela Teresa Hernández Cajo como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manuel Manero Campos reemplazó a Jennifer Contreras, mientras que Sergio González Guerrero asumió en Producción en reemplazo de Ana María Choquehuanca. Además, Elizabeth Galdo Marín se convirtió en ministra de Comercio Exterior y Turismo, en lugar de Juan Carlos Mathews.

En este escenario, el primer ministro Gustavo Adrianzén deberá comparecer esta semana ante el Congreso para solicitar un voto de confianza para Boluarte, luego de que saliera a la luz el escándalo.