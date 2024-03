Suplemento dietético de venta libre mata al menos a 5 personas en Japón

En 2023, Kobayashi fabricó 18,5 toneladas de productos con benikoji

En un momento en que la propagación del dengue en Sudamérica -sobre todo en Argentina, Brasil y Paraguay- llevó a la región a buscar la vacuna Qdenga, desarrollada en Japón por los laboratorios Takeda para hacer frente a la enfermedad, no pasó desapercibido el caso de al menos cinco muertos y más de 100 hospitalizados en la nación insular asiática tras tomar suplementos dietéticos de arroz de levadura roja para reducir el colesterol

Según medios locales, la empresa Kobayashi Pharmaceutical Co., con sede en Osaka, no dio a conocer un problema que conocía internamente desde enero. No fue hasta el 22 de marzo cuando la empresa decidió retirar el producto defectuoso que contenía benikoji, una especie de moho rojo. A principios de esta semana hubo dos víctimas mortales y las cifras se actualizaron a cinco este viernes, además de unas 114 personas atendidas en hospitales. También se informó que unas 680 personas han acudido al médico por estos problemas o desean hacerlo.

Algunas de las víctimas desarrollaron dolencias renales tras ingerir los suplementos, pero la causa exacta sigue siendo objeto de investigación, en cooperación con laboratorios gubernamentales, dijo el fabricante.

“Ofrecemos nuestras más profundas disculpas”, declaró el viernes a la prensa el presidente de la farmacéutica, Akihiro Kobayashi, haciendo una pronunciada reverencia para enfatizar sus disculpas, junto con otros tres altos ejecutivos de la empresa. También pidió disculpas por los fallecidos y los enfermos, así como por los problemas causados a la industria de alimentos saludables y a la profesión médica.

Los productos de la farmacéutica han sido retirados, junto con docenas más que contienen benikoji, entre ellos pasta de miso, galletas saladas y un aliño de vinagre. Algunos de estos artículos utilizan normalmente benikoji como colorante alimentario.

Según el Ministerio de Sanidad japonés, el número de muertos podría seguir aumentando. Los suplementos se podían adquirir en farmacias sin receta y algunos podían haber sido ya comprados o exportados, advirtieron las autoridades.

Kobayashi Pharmaceutical lleva años comercializando productos de benikoji y en los tres últimos ejercicios vendió alrededor de un millón de paquetes. El problema surgió con los suplementos producidos en 2023, cuando se fabricaron 18,5 toneladas de productos con benikoji.

Funcionarios del Ministerio de Sanidad y autoridades locales de Osaka inspeccionaron este sábado una fábrica de Kobayashi Pharmaceutical. La instalación en el oeste de Japón, que fabricaba los ingredientes de los suplementos, cerró en diciembre.