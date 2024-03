Un diputado y un exjefe de policía de Río, entre los detenidos por ser los autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco

Marielle Franco tenía 38 años al momento de su asesinato

Un diputado y un exjefe de la Policía de Río de Janeiro fueron detenidos este domingo, además de un tercer sospechoso, en relación con el asesinato en 2018 de la activista Marielle Franco y su chófer Anderson Gomes.

Se cree que el diputado Chiquinho Brazao, el exjefe de la Policía Civil de Río Rivaldo Barbosa y el consejero del Tribunal de Cuentas de Río Domingos Brazao fueron los autores intelectuales de los crímenes.

Franco tenía 38 años en el momento de su asesinato. Era una mujer negra nacida en una favela que defendía a las minorías de Río, sobre todo contra la violencia policial.

“Mi hija confiaba en él y en su trabajo. Y me dijo que era una cuestión de honor esclarecer” el crimen, declaró a GloboNews la madre de Marielle, Marinete Silva, sobre la detención de Barbosa, mientras que la viuda de Franco, Mónica Benicio, afirmó que encontrar al ex jefe de policía entre los sospechosos fue “una gran sorpresa”.

Anielle Franco, hermana de Marielle y actual Ministra de Igualdad Racial de Brasil, escribió en X que “hoy es un gran paso adelante para obtener respuestas a lo que tanto nos hemos preguntado en los últimos años: ¿quién ordenó el asesinato de Mari y por qué?”.

La semana pasada, el gobierno brasileño anunció que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre De Moraes, que lleva el caso, habría llegado a un acuerdo con Ronnie Lessa, un ex miembro de la Policía Militar de Río que ya está en prisión como sospechoso de cometer los asesinatos y que se cree que filtró los nombres de los autores intelectuales a los investigadores. En julio de 2023, cuando el presunto conductor del coche, el también ex policía militar Elcio Queiroz, confesó su participación y la de Lessa en el crimen, la policía detuvo en Río al ex bombero Maxwell Simoes Correa, presunto encargado de vigilar a Franco y de ocultar las armas utilizadas en el atentado.

Los investigadores creen que Lessa y Queiroz están vinculados a las milicias paramilitares denunciadas por Franco. Según la PF, el asesinato está relacionado con su oposición a los intereses del grupo político liderado por los hermanos Brazão, vinculado a cuestiones de tierras en zonas controladas por las milicias en Río.

“Las pruebas de autoría mediata que recaen sobre los hermanos Domingos Inácio Brazão y José Francisco Brazão son elocuentes. A partir de la dinámica narrada por el ejecutor Ronnie Lessa y de los elementos de convicción reunidos durante la fase de corroboración de sus declaraciones, parece que los hermanos contrataron dos servicios para llevar a cabo el asesinato de la entonces concejala Marielle Franco”, rezaba el informe policial.

“No hay duda de que Rivaldo Barbosa montó un verdadero mostrador de negocios en la dirección de la división de homicidios para negocios que implicaban omitir deliberadamente o dirigir las investigaciones hacia personas que se sabía que eran inocentes. Para ello, Rivaldo hacía negocios con chantajistas, milicianos y, como se ve en este caso, políticos, para obtener un beneficio financiero y político”, prosiguió.