Más de 4.700 uruguayos desplazados por fuertes tormentas

La vuelta a la normalidad dependerá de cada departamento, explicó el presidente Lacalle mientras recorría zonas del país afectadas por las inundaciones

Un total de 4.722 uruguayos fueron desplazados de sus hogares el jueves a causa de las fuertes lluvias que provocaron graves inundaciones en los departamentos (provincias) de Canelones, Colonia, Florida, Durazno, San José, Paysandú y Rivera, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). El presidente Luis Lacalle Pou visitó algunas de las zonas afectadas.

Según el Sinae, también hubo 995 personas evacuadas por equipos de socorro y 3.727 autoevacuadas.

En Florida, 145 personas fueron evacuadas y 1.850 se autoevacuaron, totalizando 1.995 personas desplazadas de sus hogares. Lacalle Pou recorrió la zona que quedó sin agua potable durante la emergencia y escuchó las quejas de los residentes.

Las clases fueron suspendidas jueves y viernes en esa zona del país como consecuencia del fenómeno meteorológico. Sobre la vuelta a la normalidad, el mandatario explicó que “dependerá del departamento, dependerá del barrio, el espíritu es no perder clases, si hay una escuela que se ha inundado, que no tiene agua, que no tiene luz, es muy complejo hacerlo, dependerá de cada departamento, de cada barrio”.

En este escenario, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un “aumento gradual” de la temperatura a partir del domingo y buen tiempo durante la Semana de Turismo, versión laica del feriado de Semana Santa entre el 25 y el 31 de marzo.

El director del Inumet, Néstor Santayana, dijo que a partir del domingo las temperaturas “irán en ascenso” y que no se esperan precipitaciones “al menos” durante los próximos siete días.

“El domingo comenzará un paulatino ascenso de las temperaturas y se mantiene la estabilidad durante toda la Semana de Turismo con buena presencia de sol”, subrayó Santayana.

También destacó que las tormentas de esta semana se produjeron tal y como se habían anunciado, “lo que nos llevó a elevar el nivel naranja a alerta roja.” En el centro-este y sur del país se registraron entre 100 y 150 milímetros de precipitaciones, mientras que los fenómenos de granizo y viento “más intensos” se concentraron en el centro y norte. “La ráfaga más intensa fue de 137 kilómetros por hora en Tacuarembó”, señaló Santayana.

La última vez que el Inumet había emitido una alerta roja fue el 22 de septiembre de 2018.