Productores de yerba mate de Argentina, Paraguay y Brasil se unen

La decisión fue anunciada este martes en Buenos Aires, en el Instituto Nacional de la Yerba Mate

Entidades de Argentina, Brasil y Paraguay lanzaron este martes la Federación Sudamericana de Productores de Yerba Mate “para proteger y promover” su actividad y trabajar por su “difusión mundial”, se anunció en Buenos Aires. Los fundadores del nuevo grupo destacaron el valor del mate como alimento natural y saludable en el mercado mundial.

También se acordó que Argentina ejercerá los tres primeros años la presidencia rotativa, con Nelson Dalcolmo, del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), a la cabeza.

“Cada uno de estos tres países tiene un producto emblemático particular elaborado con yerba mate; para los brasileños es el chimarrão; en Paraguay tienen el tereré y los argentinos tenemos el mate”, explicó en una entrevista radial Claudio Marcelo Hacklander, miembro del directorio del INYM.

Dalcolmo, Hacklander y Jonas Petterson representaron al INYM en la convención del martes. El Instituto Brasileño de la Erva Mate (IBRAMATE) envió a Alberto Tomelero, Cleomar Henrique Konzen e Ismael Rosset, y en nombre del Centro Paraguayo de la Yerba Mate asistieron Eduardo Oswald, Naida Alderete, Héctor Sauer y el asesor jurídico Alejandro Úbeda.

“La primera presidencia estará a cargo de la representación argentina. Pero será itinerante, y el presidente cambiará cada tres años. Con sede permanente en Paraguay, en el centro paraguayo de la yerba mate, y luego subsedes en Argentina y Brasil”, agregó Hacklander.

“La agenda principal es trabajar en lograr la innovación de productos y la promoción mundial de la yerba mate para poder entrar en nuevos mercados y dejar un poco de lado ese egoísmo y competencia que siempre pensamos que donde entramos nosotros, entran los paraguayos o los brasileños y nos quitan el mercado. No es así, podemos trabajar juntos y dejar de lado ese egoísmo particular. Queremos que el mundo conozca las virtudes de la yerba mate y podamos abarcar más espacios que hoy no están precisamente dentro del negocio de la yerba mate”, señaló también.

“Nuestra Federación viene a resaltar un legado que compartimos los tres países: el de ser los únicos productores de yerba mate del mundo, con más de 500 años de historia, cultura y arraigo en nuestras comunidades, dinamizando a toda la región”, remarcó Dalcolmo.

“Somos hermanos, compartimos no sólo el mate, el chimarrão y el tereré, sino también la historia de esta región. Tenemos un enorme potencial para expandir las fronteras de nuestro producto en un mundo que busca alimentos sanos y naturales como los nuestros”, prosiguió.

“Es un día histórico para nosotros”, admitió Tomelero. “Hemos logrado unir a los tres países productores de yerba mate y ahora trabajaremos en el desarrollo y crecimiento de la actividad. Empezaremos por enfocarnos en los productores, muchos de los cuales son agricultores familiares, y buscaremos alternativas de desarrollo. Nuestro objetivo es difundir los beneficios para la salud de nuestra yerba mate, atraer nuevos consumidores y lograr un equilibrio de rentabilidad para todos los involucrados en la cadena de la yerba mate”, señaló también.

En tanto, el paraguayo Oswald sostuvo que “hemos cumplido un sueño, venimos trabajando hace más de un año para lograrlo, y hoy estamos concluyendo la parte organizativa, con estatuto y directorio. Definiremos el trabajo conjunto según las prioridades de cada país”.

“El deseo es la integración; hablamos mucho y a veces no salimos de esas palabras, y hoy estamos avanzando. Esto es importante teniendo en cuenta cómo se está configurando el mundo, con la globalización, y nosotros, juntos, los tres países, decidimos unir esfuerzos para que nuestro producto siga ganando mercado”, agregó el representante paraguayo.