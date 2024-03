A los argentinos les va peor con Milei

Los salarios medios no alcanzan para comprar una canasta básica y los argentinos buscan un segundo empleo para llegar a fin de mes

A pesar del aparente éxito de las políticas del Gobierno del presidente argentino Javier Milei para frenar la inflación, diversos informes mostraron la semana pasada cifras a la baja en cuanto a actividad económica y bienestar. Para combatir los crecientes precios minoristas, el Gobierno Libertario autorizó la importación de yerba mate, productos lácteos, carne, arroz e incluso azúcar.

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) dijo que el consumo de carne vacuna bajó 9,3% interanual el mes pasado, de 49,2 kilos/año a 44,6 kilos por habitante. En el primer bimestre de 2024, el consumo de carne vacuna se contrajo 8,2% interanual.

“Esto tiene que ver con los primeros meses del año pasado, donde el consumo aumentó porque el precio de la carne no varió y el precio del novillo en el MAG [Mercado Agroganadero de Cañuelas] aumentó un 10%. Si bien no vemos una caída tan fuerte en el consumo, probablemente esto se empiece a notar después de marzo. Seguramente, no habrá una explosión en el precio ni en la falta de ganado”, dijo el titular de Ciccra, Miguel Schiariti.

Otra causa de la caída del consumo de carne vacuna fue el precio relativamente más bajo de la carne de cerdo, que subió sólo 2,2% contra 4,2% de la carne de res y 5,4% la de pollo en febrero de 2024, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

Para empeorar las cosas, el ingreso medio de los trabajadores formales en Argentina ya está por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia de la disparada de la inflación.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Canasta Básica Total (CBT) costó en enero AR$ 596.823 mientras que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) ascendió a AR$ 555.269, lo que demostraría que los empleados formales estables tienen, en promedio, sus ingresos por debajo de una CBT y, por lo tanto, están por debajo de la línea de pobreza. En este escenario, casi tres millones de personas que tienen un empleo formal están buscando activamente otro para llegar a fin de mes.

Si bien los salarios vienen rezagados respecto de la inflación desde hace varios años, esta es la primera vez que quedan por debajo de la línea de la CBT desde que el Indec retomó la medición en abril de 2016. Históricamente, los salarios siempre estuvieron por encima de la CBT, aunque en algunas ocasiones la brecha fue relativamente corta. Hoy, es del 7,48%, pero con la CBT por encima de los salarios. Hace un año, los salarios medios alcanzaban para comprar 1,23 CBT.

Ante esta situación, el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Toto Caputo decidieron postergar los aumentos de tarifas del transporte público y del gas de cocina en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para lograr una inflación de un dígito en marzo, tras el 13,2% de febrero.