Brasil: Lula inaugura 100 nuevos centros de formación educativa

La educación es una inversión; construir una cárcel es un gasto, argumentó Lula

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró esta semana 100 nuevos campus de Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología (IFS) a nivel nacional porque “es a través de la educación que nos convertiremos en un país del primer mundo”.

El jefe de Estado también señaló durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, en Brasilia, que este nuevo emprendimiento “refleja la importancia que el Gobierno Federal concede al anuncio de la construcción de otros 100” IFS.

“Cuando hablamos de inversión en educación, es porque una profesión da a los hombres y mujeres un estatus de ciudadanía que, sin educación, no podemos alcanzar”, añadió.

“Gastar es gastar en cárceles. Es gastar una fortuna para combatir la droga, el contrabando [y] el crimen organizado. Eso es un gasto”, pero no cuando el dinero se destina a “la educación, a la formación de nuestros hijos, a dar tranquilidad a los padres en sus hogares”, subrayó también el líder izquierdista.

Los nuevos institutos tendrán 140.000 vacantes para cursos técnicos integrados en los currículos de la enseñanza media, dentro del llamado Programa de Aceleración del Nuevo Crecimiento, a un costo de 3.900 millones de reales (780 millones de dólares).

Con los nuevos 100 campus, la Red Federal pasa a tener 782 unidades, lo que para Lula aún no es suficiente. “Tenemos una meta: marcar mil goles. Y nuestros mil goles serán construir mil Institutos Federales en este país para que podamos resolver definitivamente el problema de la educación”, destacó Lula. “Recuerdo que [los futbolistas] Romário, Pelé y Túlio Maravilha querían marcar mil goles. ¿Por qué no podemos intentar llegar a 1.000 Institutos Federales en Brasil?”, argumentó. “Queremos compartir las cosas que funcionan en Brasil. No es mérito personal. Es el resultado de la lucha colectiva por la educación”.

“Desde 2003, hemos creado más institutos, universidades y escuelas federales que cualquier otro gobierno”, subrayó también Lula, al tiempo que señaló la importancia de la educación para las mujeres, que “es fundamental para romper el ciclo de la violencia; más aún ahora, en un momento en que la cuestión de género está ganando centralidad”.

“Al tener una profesión, las mujeres pueden garantizarse un espacio para competir también en el mercado laboral”, prosiguió. “Normalmente uno ve a una mujer necesitada, que sufre con su pareja, que es violada en casa, que es agredida, y ella no toma una actitud porque no tiene una profesión”, abundó el mandatario. “Cuando una mujer tiene una profesión y tiene un salario, y puede costearse la vida, no vivirá con ningún hombre que no le guste”, insistió.

El ministro de Educación, Camilo Santana, explicó que era la sociedad brasileña la que exigía estas medidas. “Hemos tenido una demanda de los alcaldes, de la sociedad. Y eso es bueno. La sociedad quiere más porque los institutos federales traen resultados efectivos”, subrayó. Las autoridades analizaron las brechas demográficas y la proporción de la población en cada estado para determinar dónde poner en marcha uno de los nuevos campus o potenciar los ya existentes mediante la incorporación de bibliotecas y cafeterías. “Donde no haya un restaurante para los estudiantes, crearemos un restaurante. Donde no haya laboratorio para un determinado curso, lo haremos, y cada decano está hablando con el Ministerio de Educación para exponer sus necesidades y prioridades”, dijo Santana a los periodistas.