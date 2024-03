Una mujer trans acusa formalmente al candidato presidencial uruguayo Yamandú Orsi de agresión física

”Subí al coche después de unos 10 minutos (...) Le dije que me pagara. Entonces, me agarró por el pelo y me dio un cabezazo en la nariz”, expresa el informe policial.

En Uruguay, una mujer trans de 42 años denunció una agresión física por parte del ex intendente del departamento de Canelones y actual precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. El hecho, denunciado ante la policía y revelado por Montevideo Portal, coincide con declaraciones de la militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso en las redes sociales.

Detallando los hechos, la denunciante relató: “Los primeros días de junio del año 2014, me encontraba trabajando en inmediaciones del parque Roosevelt cuando me para un hombre, que circulaba en un auto negro con vidrios oscuros, me consulta por el costo de mis servicios. Le dije $ 200 por un oral y este señor me dice que me suba al auto. Me subí al vehículo, comencé a realizarle sexo oral, noté que este señor no tenía erección y que tenía olor a alcohol, supuse que era por eso, continué unos 10 minutos y le dije que me pagara, que me iba a bajar, que tenía que continuar trabajando”, relató la mujer en la primera parte de su relato consignado por Montevideoi Portal. Explicó además las consecuencias médicas, afirmando que “el golpe me había roto la prótesis”, según se expresa en el informe policial emitido el miércoles.

Identificando al presunto agresor, reveló: “En ese momento no sabía quién era, ya que no era una persona pública. Lo reconocí hace muy poco, ya que comenzó con una campaña política. Quien me agredió es el señor Yamandú Orsi”. Expresó su intención de emprender acciones legales contra él por el incidente denunciado.

Según su relato, el incidente ocurrió cuando trabajaba como trabajadora sexual cerca del Parque Roosevelt, en las afueras de Montevideo. Relatando los hechos, ella declaró: “Me dijo 'no te vas a bajar, tenés que terminar lo que empezaste'.... Me agarra del pelo, de la nuca, y me da un cabezazo en la nariz. Abrió la puerta del coche y me empujó fuera”.



Leer también: Uruguay: Orsi niega acusaciones de escándalo con víctima transexual



Detalló que buscó atención médica al día siguiente y descubrió que el golpe le había roto una prótesis en la nariz, lo que requería una costosa intervención quirúrgica que no podía permitirse en ese momento.

Orsi aún no ha respondido públicamente a la acusación formal. Sin embargo, el lunes contestó a las declaraciones de Papasso negando las acusaciones de escándalo sexual en su contra.

El informe policial revelado por Montevideo Portal:

712999339 Denuncia Contra Y... by MercoPress News