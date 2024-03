Los Parlamentos Juveniles de las Falklands y Portsmouth forjan fuertes lazos a 13.000 kilómetros

El Parlamento Juvenil de las Islas Falkland participó recientemente en una reunión virtual con sus homólogos de Portsmouth (Reino Unido), a más de 8.000 millas (13.000 kilómetros aproximadamente) de distancia, para intercambiar ideas y debatir cuestiones urgentes relacionadas con la juventud.

Durante la sesión en línea, ambos órganos juveniles profundizaron en sus prioridades, centrándose en preocupaciones comunes como la conservación del medio ambiente y la salud mental. También compartieron estrategias de campañas exitosas y se ofrecieron apoyo mutuo para abordar los retos a los que se enfrentan los jóvenes en sus regiones.

Al reflexionar sobre la reunión, la Honorable Leona Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, subrayó su importancia para fomentar las conexiones y facilitar un diálogo significativo entre jóvenes de lugares distantes. Destacó el compromiso positivo y expresó su optimismo de cara a futuras colaboraciones.

“El Parlamento de la Juventud es una institución de enorme importancia para las Islas al proporcionar un foro brillante para que los jóvenes planteen cuestiones que les afectan y esta reunión les permitió discutir áreas de interés compartido y ofrecer consejos sobre cómo pueden ayudar a otros en las Falklands y el Reino Unido”, dijo Roberts, citada por un comunicado de prensa de la Oficina de Londres del Gobierno de las Islas Falkland.

Stephen Morgan MP, representante de Portsmouth Sur, se hizo eco de este sentimiento en X (Twitter), subrayando el vínculo especial entre Portsmouth y Stanley a pesar de la distancia geográfica. Expresó su satisfacción por facilitar el intercambio de ideas y oportunidades entre los dos grupos de jóvenes.

La reunión entre los Parlamentos de la Juventud de las Falklands y Portsmouth significa un comienzo prometedor de una amistad basada en intereses y aspiraciones compartidos, que trasciende las vastas fronteras geográficas.

