El representante de las Falklands se une a las celebraciones del Día de la Commonwealth en Londres

Richard Hyslop, Representante del Gobierno de las Islas Falkland en el Reino Unido y Europa, junto con el Miembro de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, Jack Ford MLA, participaron en una serie de eventos en Londres para conmemorar el Día de la Commonwealth.

Ambos representantes asistieron a una ceremonia de izado de bandera en las Casas del Parlamento, al Servicio del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster, al que también asistieron miembros de la Familia Real. Por último, el Sr. Hyslop asistió a la recepción del Día de la Commonwealth celebrada en Marlborough House, según un comunicado de prensa de la FIG.

“Los numerosos eventos del Día de la Commonwealth demostraron una vez más la cercanía y la unidad entre la familia de la Commonwealth, a la que las Islas Falkland se enorgullecen de estar asociadas”, dijo Hyslop.

Along with member of the Falkland Islands Legislative Assembly, Jack Ford, it was an honour to represent the Falkland Islands at this morning's Commonwealth Day Flag Raising Ceremony in @UKParliament. #CommonwealthDay @FalklandsGov | @FIAssembly pic.twitter.com/3U2QmDt68d