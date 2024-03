Milei destituye al responsable del escandaloso aumento salarial

En breve se anunciará el reemplazante de Yasín, según fuentes de la Casa Rosada

El presidente argentino, Javier Milei, destituyó este lunes al secretario de Trabajo, Omar Yasín, tras el escándalo por el que un aumento salarial del 48% decretado para los empleados de la Casa Rosada terminó repercutiendo en los sueldos del jefe de Estado y de todos los miembros del gabinete. “Cometió un error que no debería haber cometido”, argumentó Milei sobre el abogado surgido de las filas del PRO del ex presidente Mauricio Macri.

“Lo he despedido por este error, un error que no debería haber cometido”, explicó Milei después de que su medida se viera afectada por un decreto firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en 2010 que establecía que los jerarcas designados políticamente no debían ganar menos que las personas bajo su mando.

“En enero dimos la orden de no aumentar los sueldos del personal jerárquico”, enfatizó el mandatario al tiempo que subrayó que el nuevo ajuste nunca apuntó a “los cargos políticos”. Milei dijo que envió un decreto dando marcha atrás en ese aumento para los cargos jerárquicos y que las sumas ya pagadas serían descontadas de los salarios del mes próximo.

El Presidente recibió fuertes críticas por este “error contable”, en particular de CFK. “Está muy preocupada por los jubilados, le dije que renuncie a su jubilación de privilegio ya que está tan preocupada. Que vaya por la mínima, hizo psicología barata”, argumentó Milei. “Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le doy de baja los $14.000.000 que cobra como jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? No creo que se quejen”, siguió el Presidente.

El Decreto 235/2024 que deroga el Decreto 206 estableció que “Desde la asunción del actual Gobierno Nacional se han tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr una asignación eficiente y eficaz de los escasos recursos disponibles.”

“Ante esta gravísima situación, no queda otra alternativa posible que ajustar las cuentas y las finanzas públicas, especialmente de quienes han asumido responsabilidades políticas superiores”, continuó.

“La realidad imperante hace necesario modificar este criterio o metodología para fijar las remuneraciones de las Altas Autoridades, en un momento de crisis como el actual, en el que la sociedad argentina está haciendo un esfuerzo heroico, los políticos deben ser los primeros en dar el ejemplo”, reza asimismo la última medida de Milei en esta materia.

Yasín se enteró de su destitución por las declaraciones de Milei durante una entrevista televisiva. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó que en el caso de Yasín “hubo diferencias de criterio y se trató de un error más.”

“El secretario es un colaborador más del presidente en quien deposita su confianza”, argumentó también Adorni. “Cuando termina la confianza en un funcionario, es lógico que el presidente lo despida,” agregó.

Sobre el secretario Jurídico y Técnico, Javier Herrera Bravo, Adorni señaló que “él es quien hace las validaciones jurídicas y técnicas, que efectivamente fueron correctas. Evidentemente, el Secretario del Trabajo no le hizo caso al Presidente en cuanto a su orden de no aplicar el aumento a los altos funcionarios del gabinete”.

