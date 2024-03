Censo 2021: “El gobierno de las Falklands es como una mula”

El día del Censo en Falklands, todo un acontecimiento, aunque sus resultados hayan sido tan demorados en su divulgación

Esta semana el gobierno de las Falklands finalmente hizo público el informe relativo al Censo del 2021, o sea un año y tres meses después del informe primario en noviembre del 2022. Con ese motivo el semanario de las Islas dedicó una editorial a cuestionar tanta demora.

Entre mis dichos favoritos sobre los gobiernos, y siempre dentro de los diez primeros se encuentra “el gobierno es como una mula, es lento y es seguro; es lento para doblar y casi con seguridad doble en la dirección opuesta a la que pretendemos”. Puede que sea más intenso pero en vista que tengo poca experiencia con mulas, a no ser un incidente en que una mula asustó a mi caballo junto a un acantilado en Chipre, tendría que estar de acuerdo con la escritora Ellen Glasgow que se trata de pequeños híbridos muy ágiles (y en efecto en Estados Unidos existe una Asociación de Carreras de Mulas)

Sin embargo su observación sobre la ponderosa velocidad de la máquina de gobierno viene al punto, ilustrada esta semana con la liberación de la información del Censo 2021, un año y tres meses tras el primer informe que tomó estado público en noviembre del 2022. Pero no importa, efectivamente pregunté y se me comunicó con gran seguridad que la información ya había sido utilizada con fines prácticos aún cuando la opinión pública y los medios fueron negados un informe final globalizador durante tanto tiempo.

Los específicos del informe resultan interesantes como siempre y con el Día Internacional de la Mujer a la vuelta de la esquina, fue reconfortante ver que la brecha de géneros en materia de ingresos ha comenzado a reducirse, aunque desafortunadamente aún existe. Recuerdo una conversación una vez con un individuo quien me informó que existía la brecha de ingresos porque las mujeres 'eligen' trabajos que son mucho menos pagos.

Cuando traté de explicarle que los trabajos tradicionalmente tomados por las mujeres eran menos pagos porque el trabajo de las mujeres estaba subvaluado, especialmente en las profesiones de atención a necesitados, lo único que recibí fue una mirada en blanco. (Para mi diversión me he enterado que los jóvenes norteamericanos se refieren a esas miradas de la vieja generación como la mirada de la mano de pintura plúmbea, aunque menos divertido, creo que de mi parte ya casi he logrado perfeccionar dicha mirada) *



Una estadística que no habíamos visto antes fue la pregunta sobre satisfacción de vida. El 8 sobre 10 está justo por encima del ratio en el Reino Unido, que se ubica en torno a 7,5. El censo también muestra que los hombres son marginalmente menos felices que las mujeres y que beben más alcohol que las mujeres.

Antes que a alguien se le ocurra pensar que pretendo patotear a los muchachos, en realidad esta información resulta invaluable para nuestra comunidad sobre todo para sus servicios de salud mentales y nos puede informar de las estrategias, por tanto resulta alentador haber podido acceder a este detalle, aún cuando excesivamente tarde en la fecha.

(*) Los jóvenes norteamericanos alegan que la razón por la cual los mayores ponen cara en blanco es porque fueron envenenados ya que todo se pintaba con pintura al plomo cuando ellos eran jóvenes.