Cameron de campaña en Falklands para movilizar los alicaídos conservadores

El canciller, 'el hombre que camina' con el fondo del cartel de Falklands

Con motivo de la visita a Falklands, el Semanario local Penguin News editorializó sobre el tema y el impacto de su recorrida tanto en el Reino Unido como en Argentina.

Si nos guiamos por la cobertura que le brindó la mayoría de los medios británicos a la visita del canciller David Cameron a las Islas Falkland, resultó por demás exitosa, muchas imágenes soleadas con Isleños sonrientes y pingüinos relucientes. Su fotógrafo oficial merece un bono especial por la imagen en que Lord Cameron aparece junto a un hermoso joven con su mano recorriendo la cabeza del niño en un gesto similar a los de Jesús, sin lugar a dudas toda agua para el molino de los conservadores.

Y por supuesto un paseo con recorrida nada desagradable para el político personalmente.

Me hizo sonreír discretamente cuando su secretario de prensa Toby Castle me comentó de cierta forma sorprendido cuando en el Monumento a la Liberación, “opa trajeron a los niños” a medida que los grupos juveniles empezaban a formarse en torno para el homenaje. Quedó claro por la reacción de Castle que las apariencias de su jefe en público no siempre generan respuestas tan positivas en su territorio amigo-doméstico.

Para las Falklands la visita también aparece productiva, una absoluta plétora de mensajes reaseguradores a los residentes que rápidamente llegaron al continente exponiendo la posición del gobierno británico y de los Isleños con absoluta claridad.

Y al respecto resulta interesante ver que la reacción del actual gobierno argentino a la visita fue en realidad de bajo perfil. Si bien nada inesperado que el gobernador de Tierra del Fuego haya tuiteado alguna bobada, junto a la canciller argentina Diana Mondino agradeciendo a Cameron por la visita a Argentina (los argentinos realmente precisan de contar con nuevos libretos para sus teleteatros), lo cierto es que la respuesta del gobierno de Milei fue informada como indiferente.

Por supuesto que eso era de esperarse, el presidente argentino ha repetido con claridad que pretende una relación más constructiva con el Reino Unido (y vice versa), y esta falta de una movida de partido parece indicar que realmente no quiere desordenar ningún carro de zapallos.

Es que por acaso creo que Milei intentaría aprovechar de una mejor relación con el Reino Unido en el tema de las Falklands? Por cierto así lo esperaríamos pues esta mandatado en su constitución que deben hacer todo lo posible a su alcance con ese fin. Empero con su enfoque de resucitar la quebrada economía argentina, la palabra con la letra M es muy probable que se encuentre bastante abajo en su lista de prioridades.

Esperemos que esa “relación constructiva” conduzca a mejores ventajas en temas prácticos para las Falklands también, por lo menos en el campo de la investigación científica en materia de pesca, por ejemplo nuevamente en un intercambio de información, para beneficio de ambos.

Por cierto que igualmente es una vara muy baja pero si se logra implementarla siempre podremos elevarla!!