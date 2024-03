Boric baja el pulgar a presencia de Israel en evento aeroespacial

El gobierno de Boric no dio ninguna razón oficial por su decisión

El Gobierno chileno del presidente Gabriel Boric Font canceló la presencia de empresas israelíes en la edición 2024 del tradicional evento aeroespacial FIDAE, según se anunció este martes en Santiago. En un comunicado del Ministerio de Defensa se lee que la medida fue adoptada “por decisión del gobierno chileno” sin mayores explicaciones, aunque se especula que la medida en represalia al despliegue militar en Gaza.

Los productos israelíes han sido tradicionalmente una de las principales atracciones de FIDAE, que ahora no contará con empresas como Elbit, Rafael IAI, Elta, Meprolight e Israel Shipyards, entre otras, que se han asociado con firmas chilenas en el pasado.

La feria aeroespacial organizada por la Fuerza Aérea de Chile se celebrará entre el 9 y el 14 de abril en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago y reunirá a expositores de más de 40 países.

Boric ha sido crítico con el despliegue israelí contra enclaves palestinos en la franja de Gaza y Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre del grupo terrorista Hamás, que el país sudamericano también condenó. Sin embargo, la administración de Boric ha calificado la respuesta de Israel de “desproporcionada”.

La reacción de Israel llevó a Boric a llamar a consultas al embajador chileno en Israel, Jorge Carvajal, suspendiendo su presencia en el país como reflejo de la condena a los ataques de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

El 20 de febrero, la representante de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Ximena Fuentes, habló de una “violación sistemática del derecho internacional” como parte de la política de Estado de Israel durante las audiencias públicas celebradas por 51 Estados que procuraban que la CIJ emitiera un “dictamen jurídico no vinculante” sobre las acciones de Israel. Fuentes argumentó que las políticas de Israel violan el derecho internacional, el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y los derechos humanos de su población. Recordó que Chile reconoció a Palestina como Estado libre, independiente y soberano durante el primer gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. Israel debe “poner fin a estas violaciones, otorgar plena reparación y las debidas garantías de no repetición”, recalcó Fuentes al tiempo que insistió en que desde el primer día el Gobierno chileno “ha exigido la inmediata liberación de los rehenes” israelíes.