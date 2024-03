Milei lanza a gobernadores oferta del “Pacto de Mayo” a cambio de ayuda financiera

Milei eligió Córdoba para el acuerdo histórico porque es “el lugar fundacional del país en términos de conocimiento”

El presidente argentino, Javier Milei, anunció este viernes que convocará a los gobernadores de las 23 provincias más el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a ex mandatarios y otros dirigentes políticos, para firmar en el feriado nacional del 25 de Mayo lo que denominó “el Pacto de Mayo”, un acuerdo fundacional por el cual se fijarán las reglas del futuro del país. Lanzó este llamamiento durante su discurso de apertura de la 142ª Legislatura.

Mientras tanto, instruyó a los ministros Guillermo Francos (Interior) y Luis Toto Caputo (Economía) a mantener conversaciones con todos los jefes ejecutivos provinciales en la Casa Rosada para recabar su apoyo a la llamada Ley Ómnibus, al tiempo que se discutirá la ayuda federal.

El Pacto de Mayo se centraría en diez puntos estratégicos, como la inviolabilidad de la propiedad privada; el innegociable equilibrio fiscal; la reducción del gasto público a niveles históricos (25% del Producto Interior Bruto); una reforma para reducir la presión fiscal, simplificar la vida de los argentinos y fomentar el comercio; la rediscusión de la coparticipación provincial de los impuestos federales, un compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; y una reforma del sistema jubilatorio por la que se respete a quienes pagaron sus aportes y por el cual quienes prefieran suscribirse a un fondo privado de retiro puedan hacerlo, explicó el Presidente.

Milei también impulsó una reforma política que vuelva a alinear los intereses de los representantes con aquellos a quienes representan y la apertura de Argentina al comercio internacional. “Estas 10 ideas, que son la base del progreso de cualquier nación, pueden ser condiciones para el crecimiento argentino de los próximos 100 años, para que volvamos a ser un faro para Occidente”, argumentó.

El 25 de mayo “veremos quiénes están sentados a la mesa trabajando por los argentinos y quiénes quieren seguir en este camino de incertidumbre”, agregó. “Todos los políticos están convocados a sumarse, sin importar quiénes son, de dónde vienen o qué ideas han defendido” en un intento de “dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar las ideas de la libertad”, prosiguió.

El Presidente también anunció que su administración buscará promulgar el llamado “Paquete Anticasta”, que incluiría la supresión de una jubilación de privilegio para el Presidente y el Vicepresidente, y que los sindicatos elijan a sus autoridades mediante elecciones periódicas, libres y supervisadas por el fuero electoral del Poder Judicial, de modo que ya no haya dirigentes ricos que lleven décadas en el cargo, pues sólo podrían presentarse a la reelección una única vez. También prometió que toda persona condenada por corrupción quedaría inhabilitada para participar en cualquier elección nacional, mientras que todo ex funcionario condenado por corrupción dejaría de tener derecho a las prestaciones derivadas de su anterior función pública. También dijo que buscaría reducir el número de asesores de los legisladores nacionales, mientras que los trabajadores estatales que se sumen a una huelga perderán su jornal. “Eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos y cada uno deberá financiarse con aportes voluntarios de donantes o de sus propios afiliados”, prometió también el jefe de Estado mientras sus seguidores coreaban que la casta no aplaudía.

A la salida del Congreso, Milei dijo en declaraciones a la prensa que eligió Córdoba para el Pacto de Mayo porque es “el lugar fundacional del país en materia de conocimiento,” ya que allí se fundó la primera universidad argentina. “Y no se olviden de algo importante, que Conan es cordobés”, señaló también en alusión a uno de sus perros fallecidos.