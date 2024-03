Brasil supera el millón de casos probables de dengue este año

Brasil podría tener el doble de casos de dengue este año que en 2023, según Trinidade

Brasil ha registrado 1.017.278 casos probables de dengue y 214 muertes confirmadas por la enfermedad en lo que va de año, informó el jueves la Agencia Brasil. Otras 687 muertes están siendo investigadas.

La actual tasa de incidencia del dengue es de 501 casos por cada 100.000 habitantes, según el Panel de Monitoreo de Arbovirus, divulgado este jueves por el Ministerio de Salud. En el Distrito Federal, alcanzó 3.612,7 casos por 100.000 habitantes.

Entre los casos probables, 55,4% son mujeres y 44,6% hombres. El grupo de edad de 30 a 39 años sigue representando el mayor número en el país, seguido del grupo de 40 a 49 años y del grupo de 50 a 59 años. El Estado de Minas Gerais encabeza la lista de casos probables con 352.036.

El Distrito Federal es uno de los estados que ha declarado la emergencia de salud pública debido a la explosión de casos de dengue. Según el gobernador Ibaneis Rocha, las redes sanitarias de la capital, tanto públicas como privadas, están colapsadas.

“El sábado fui al centro de salud, me hicieron un análisis de sangre y descubrieron que tenía dengue. Me enviaron al Hospital Paranoá. Pasé casi cinco horas allí, pero acabé sin ser atendido porque, como prácticamente no había médicos, sólo atendían a los que tenían una pulsera roja de emergencia”, dijo a Agência Brasil Januário da Cruz Silva, de 61 años, paciente de dengue.

La funcionaria Glaucilene Cardoso, de 44 años, también llevó a su hija Isabella Cardoso, de 9, a un centro médico. A la niña le diagnosticaron dengue y Covid-19. “Por suerte, el caso de mi hija no era grave, ni para el dengue ni para el Covid. Pero, por supuesto, siempre estamos preocupados”.

Según la ministra de Salud, Nísia Trindade, Brasil podría tener este año el doble de casos de dengue que en 2023, que alcanzó 1.658.816 casos. El Gobierno lanza este sábado la campaña “Brasil Unido contra el Dengue”.

Los principales síntomas del dengue son fiebre alta repentina, dolor detrás de los ojos, malestar general, postración y dolores corporales. El virus del dengue puede transmitirse a los humanos principalmente a través de la picadura de hembras infectadas de Aedes aegypti.

Los estados de Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina y Río de Janeiro, así como el Distrito Federal), además de 154 municipios, ya han declarado el estado de emergencia a causa de la enfermedad.