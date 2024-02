Bullrich advierte a gobernadores argentinos rebeldes con represalias

Macri debería pronunciarse sobre la amenaza de Torres, insistió Bullrich

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió con dureza a todos los gobernadores que anunciaron medidas por la decisión del Gobierno federal de recortar fondos a las administraciones provinciales que ya tienen deudas con las arcas nacionales argentinas. “Todos los recursos del Estado irán contra los que se quieran rebelar”, enfatizó Bullrich.

“Que amenacen con todo lo que amenacen, que todos los recursos que tiene el Estado van a ir contra los que se quieran rebelar contra el orden constitucional en la Argentina”, insistió la ministra en una entrevista radial.

“Si los gobernadores no se dan cuenta de que tienen que acompañar a un Estado más chico para que pueda haber más actividad privada y si presionan hasta decir las cosas que se están diciendo de secesión, de disolución nacional, las consecuencias legales, políticas y jurídicas van a ser duras”, agregó al tiempo que insinuó una posible intervención federal a la provincia de Tierra del Fuego luego de que el gobernador Gustavo Melella anunciara que paralizaría toda producción petrolera por 24 horas este miércoles. Sin embargo, Bullrich evitó ahondar en el tema porque se trata de una “medida que corresponde al análisis del Presidente.”

“Está claro que el hecho de querer sacar a un Gobierno, que está sacando privilegios y ordenando el país, es una actitud de querer volver atrás, al país de la destrucción y la miseria. No vamos a volver a ese país”, insistió y tildó la postura de Melella de “total y absolutamente destructiva.”

“Estamos hablando de provincias que no se sostienen porque han decidido tener nada más que privilegios políticos. No estamos hablando de provincias que ponen su esfuerzo en la producción y tienen un Estado razonable. Estamos hablando de provincias que no tienen un Estado razonable”, insistió.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dijo que Bullrich estaba utilizando el conflicto a su favor en una pelea partidaria del PRO con el ex presidente Mauricio Macri, lo que “me parece que está muy lejos de los intereses de los argentinos”. Torres también dijo que apoyaba a Macri para presidir el partido.

Bullrich explicó que cuando escuchó por primera vez que Torres había amenazado con cortar toda la producción de petróleo si los llamados fondos de coparticipación no eran girados a la provincia pensó que era “una broma”. También reclamó que Macri se pronuncie sobre la amenaza de Torres.