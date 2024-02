Fiscal pide que CFK sea condenada a 12 años en caso de corrupción

CFK puede beneficiarse del arresto domiciliario tras cumplir 70 años

Un fiscal argentino pidió este lunes que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) sea condenada a 12 años de cárcel por su presunta implicación en un caso de corrupción que atraviesa su fase de apelación. CFK ya fue condenada a seis años en diciembre de 2022 además de su inhabilitación política de por vida. Desde que dejó el cargo de Vicepresidenta el 10 de diciembre, CFK no goza de inmunidad legal.

El fiscal Mario Villar insistió en que CFK encabezó una asociación ilícita para la adjudicación de obras viales en oscuras circunstancias durante sus dos mandatos consecutivos (2007-2015) más el de su fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007).

Para Villar, la sentencia del tribunal de primera instancia “no refleja la gravedad del hecho, [tampoco] se ajusta al principio de culpabilidad, y [además] alienta a los funcionarios a cometer delitos”, luego de que se adjudicaran 51 contratos de obra pública a firmas del empresario Lázaro Báez.

Villar también pidió la condena del ex ministro de Planificación Julio De Vido (2003-2015); el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex titular de la Vialidad Nacional (VN) Nelson Periotti, además de Báez, así como de otros acusados que habían sido absueltos, como De Vido.

El fiscal agregó que Carlos Kirchner, primo del ex presidente y ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública Federal, deberá ser condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito del que había sido absuelto en primera instancia alegando prescripción.

A pesar de haber perdido sus fueros, CFK puede optar al arresto domiciliario tras cumplir 70 años. Ella sigue afirmando que es objeto de maniobras de “lawfare” (guerra legal).