Argentina desarrolla cartuchos de asientos eyectables y desafía el embargo británico

El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) de Argentina ha certificado con éxito su propio probador de cartuchos de asientos eyectables para extender la vida útil de los Super Etendard/SEM del Comando de Aviación Naval (COAN), un desarrollo clave en los esfuerzos del país por lograr la autosuficiencia en el sector de la defensa. Desde su adquisición en 2019, estos jets han estado en tierra debido al veto británico al suministro de pirotecnia esencial para los asientos eyectables, dejándolos efectivamente inoperativos.

“El proyecto está en marcha desde hace más de un año”, informó la revista Pucará Defensa, destacando el potencial para reemplazar los cartuchos de fabricación británica y lograr una mayor autonomía en el mantenimiento de las capacidades de defensa aérea de Argentina.

El nuevo banco de pruebas, operativo desde abril de 2023, marca un gran avance para el CITEDEF. Permite al instituto llevar a cabo diversas tareas críticas, entre ellas:

Evaluar el rendimiento de nuevos sistemas: Esto permite a Argentina evaluar las capacidades de los sistemas de asientos eyectables recién adquiridos, garantizando que cumplen los requisitos de seguridad y operativos.

Prolongar la vida útil de los cartuchos existentes: Este enfoque, ya empleado por varios países como EE.UU., India y otros, puede mejorar significativamente la rentabilidad y la disponibilidad operativa al retrasar la necesidad de costosas sustituciones.

Desarrollar componentes pirotécnicos/propulsivos autóctonos: Este es el objetivo final, permitir a Argentina fabricar sus propios cartuchos de asiento eyector, una tecnología compleja que actualmente sólo dominan unas pocas naciones. Este logro no sólo rompería la dependencia de Argentina de proveedores extranjeros, sino que también posicionaría potencialmente al país como proveedor regional de estos componentes críticos.

