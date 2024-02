Argentina: Gobernadores patagónicos amenazan con recortar producción de petróleo y gas

Los gobernadores Torres (Chubut), Melella (Tierra del Fuego), Ziliotto (La Pampa), Vidal (Santa Cruz), Figueroa (Neuquén) y Weretilneck (Río Negro) se reunieron para oponerse a Buenos Aires

Los gobernadores de las provincias patagónicas de Argentina dijeron este domingo que recortarían la producción de petróleo y gas a partir del miércoles si para entonces los fondos de Chubut no han sido transferidos por la administración federal del presidente Javier Milei. El anuncio se hizo luego de que los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) se reunieran para aunar fuerzas en su postura contra Buenos Aires.

Torres también denunció que el asesor presidencial Santiago Caputo había amenazado con “llevar los tanques a las redes [sociales] si no paran”.

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, acusó al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, de “mentir descaradamente” tras afirmar que la provincia no había solicitado ninguna cancelación de deuda con la Nación e insistió en que no hubo respuesta de Buenos Aires a esas peticiones en un intento de “asfixiar financieramente” al distrito.

“El ministro miente descaradamente. El 15 de diciembre de 2023, el Gobierno de Chubut solicitó refinanciar las cuotas de diciembre y enero/24 del FFDP, con el fin de mejorar la curva de vencimientos”, escribió Menna en X y publicó imágenes de los esc ritos presentados por su gobierno.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, subrayó que el gobernador de Chubut “no tiene capacidad” para cortar el suministro de gas y petróleo como amenazó el viernes pasado, “a menos que lo haga por la fuerza”, lo que constituiría un “acto ilegal”.

“Se generó una reacción por parte del gobernador de Chubut porque le retuvieron una parte de una deuda que la provincia tiene con la Nación. Este fideicomiso para la renovación de las provincias termina en febrero del próximo año y las deudas hay que pagarlas”, explicó Francos. en una entrevista radial. Se trata de “respetar las normas y respetar la ley”, prosiguió.

Milei dijo desde Washington DC que los gobernadores “no quieren hacer el ajuste” que necesita el país y calificó a Torres como “un pobre niño que no la ve”.

“Vengo de una convención internacional, vengo de jugar la final de la Liga de Campeones, no vale la pena discutir con los más pequeños”, añadió Milei tras participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en cuyos márgenes se reunió con el ex presidente estadounidense Donald Trump.

“Pobrecito Nachito [apodo de Ignacio], es un pobre niño que no la ve. No sabe ni leer un contrato. Es muy precario intelectualmente”, subrayó Milei al tiempo que destacó que los gobernadores no quieren “renunciar a sus privilegios de casta”.

“Chubut gasta mucho en publicidad, en festivales, los legisladores aumentaron sus dietas”, detalló.