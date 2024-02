Bullrich le dice a Bukele que quiere replicar su plan de seguridad en Argentina

“Estamos a su servicio para lo que necesite”, le dijo Bukele a Bullrich en el encuentro conservador en Washington DC

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo este viernes en Washington DC al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), que “queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante” para enfrentar la delincuencia. El Presidente argentino Javier Milei tiene previsto hablar este sábado en este evento después de reunirse con el Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken en Buenos Aires.

Bullrich publicó en su cuenta de X un video del diálogo que mantuvo con Bukele, durante el cual elogió al mandatario centroamericano por bajar “el delito como usted lo ha hecho y sigue soportando críticas cuando ha salvado millones y millones de vidas, la verdad es increíble.”

“Tenemos muchas ganas de trabajar y ver lo que usted ha hecho. Nos esforzamos mucho y nosotros también tenemos que llegar a ese lugar. Y lo vamos a lograr. Estamos haciendo un cambio importante en la Argentina”, le dijo Bullrich a Bukele.

“Estamos a su servicio para lo que necesite”, respondió Bukele, que ha elogiado en repetidas ocasiones al líder libertario argentino Milei.

Bukele ha argumentado que en el caso de Argentina como el problema de la violencia es menor, “la medicina podría ser menor” también. “Creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo podría decirse que El Salvador tampoco es Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad en Argentina, que existe, tal vez no es tan acuciante como lo fue en El Salvador y, por lo tanto, las medidas que se puedan compartir de nuestra parte, de pronto no tienen por qué ser tan drásticas”, subrayó Bukele al reconocer las similitudes derivadas del hecho de que ambas naciones “son latinoamericanas” y la criminalidad es consecuencia “de la pobreza”.

Bajo el mandato de Bukele, las garantías constitucionales han sido suspendidas desde marzo de 2022 en El Salvador para implementar el plan de seguridad del gobierno contra las pandillas. Esta medida, ampliamente respaldada por la población en las encuestas, permite a la policía detener a cualquier persona sin orden de arresto y mantenerla detenida durante al menos 15 días antes de que comparezca ante un tribunal. Este régimen se ha prorrogado 22 veces en el Congreso por periodos de 30 días. El derecho a la defensa de los detenidos y la privacidad de las comunicaciones también están en suspenso.

Milei y el expresidente Donald Trump tienen previsto comparecer este sábado en el CPAC, pero en horarios diferentes. Por lo tanto, no se espera que se produzca ningún encuentro entre ambos.