Argentina: gobernador de Chubut amenaza con cortar suministro de petróleo

“Usaremos todas las herramientas que tenemos para defendernos”, advirtió Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtió este viernes al Presidente Javier Milei que su provincia dejará de exportar petróleo si la administración federal insiste en “retener indebidamente la mitad de los fondos de la [llamada] coparticipación” y recalcó que “si el martes no hay resolución de la Justicia, no exportaremos ni un barril más de petróleo”. Su postura fue respaldada por varios colegas gobernadores y también por el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri.

Durante su comparecencia en los festejos del 123 aniversario de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Torres afirmó que no dejará que la administración libertaria nos pisotee “la cabeza” y acusó al Ministerio de Economía federal de retener indebidamente el dinero “cuando la provincia está dispuesta a pagar una deuda” para la que se propuso al Banco Central un canje en mejores condiciones, “que hasta ahora no ha sido aprobado.” Asimismo, Torres culpó a su antecesor Mariano Arcioni por endeudarse a tasas muy altas.

“Esperamos que sea una cuestión administrativa y no una forma de intimidación porque si es así y el martes o miércoles no hay una resolución favorable, optaremos por no exportar ni un barril de petróleo”, subrayó el Gobernador. “Chubut es la cuarta provincia exportadora y no vamos a permitir que nos pisen la cabeza de esta manera”, insistió al tiempo que denunció la embestida de la administración federal “contra las provincias.”

“Coincidimos en muchas cosas con el gobierno nacional porque queremos que le vaya bien, pero no vamos a permitir que no se nos dé la misma posibilidad que a la Nación de canjear deuda”, explicó. “Confiamos en que se va a solucionar, pero si no, vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos para defendernos y vamos a ganar esta pelea porque la ley es una sola y es para todos”.

En Buenos Aires, el gobierno federal calificó la advertencia de Torres como una “amenaza chavista” y anunció que “si el gobernador sigue adelante con su idea”, deberá responder ante la Justicia. “De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá a financiar el despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere”, señaló un comunicado de la Oficina de la Presidencia (OPRA).

“Si a los gobernadores no les alcanza el dinero, tendrán que reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional”, prosigue el documento al tiempo que advierte que no es necesario que Torres “ponga plazo alguno para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda de inmediato con su amenaza y aténgase a las consecuencias en la Justicia”, lo desafió el Gobierno Nacional.

El texto también señaló que gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Torres y el alcalde porteño Jorge Macri debían “entender que la Argentina ha elegido un cambio”.

“Se terminó la época en que la casta dilapidaba los recursos de los argentinos y luego iba a pedir dádivas al Banco Central a cambio de favores políticos”, profundizó la OPRA.

“Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno deberá elegir de qué lado quiere estar: Si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad”, agregó la nota.

“La Presidencia de la Nación lamenta que el Gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de corte chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los Gobernadores, quienes expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que dicha amenaza necesariamente implica”, subrayó la OPRA.