No está previsto que refugiados rechazados por Reino Unido sean derivados a Paraguay

Lord David Cameron y el Ministro de Asuntos Exteriores paraguayo Rubén Ramírez mantuvieron una reunión el martes.

La embajada británica en Asunción desmintió este jueves las informaciones de prensa que circulan en la capital paraguaya según las cuales el país sudamericano acogería a refugiados extranjeros no aceptados en el Reino Unido. La misión diplomática insistió en que ni siquiera se han iniciado negociaciones en ese sentido y subrayó que la legación desconoce las fuentes y los motivos de los medios paraguayos para publicar esas informaciones.

Los medios paraguayos fueron claros al admitir que no existía “ninguna información concreta” y que sólo se citaban “fuentes extraoficiales” al afirmar que las autoridades locales de Inmigración y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estaban trabajando en mecanismos de acogida para los solicitantes de refugio y que en estas conversaciones participaban representantes del Reino Unido.

El diputado Freddy Franco incluso expresó su preocupación por las condiciones en las que serían acogidos estos extranjeros, aunque también admitió que se limitaba a comentar una información que encontró a través de la prensa.

“Paraguay siempre se ha caracterizado por ser un país hospitalario, por recibir inmigrantes, pero para recibir una gran cantidad de extranjeros se debe analizar antes que nada el propósito si es con la intención de que vengan a trabajar a Paraguay, obviamente se les debe pagar el salario mínimo”, dijo en una entrevista radial.

También pidió al presidente Santiago Peña que revisara el caso que provocaría la saturación de los hospitales paraguayos en caso de que estos refugiados necesitaran ayuda médica.

Según un informe de 2022 de Express.co.uk, la entonces ministra del Interior del Reino Unido, Suella Braverman, promovió conversaciones para enviar inmigrantes a Paraguay y medios internacionales informaron de que las conversaciones se encontraban en una fase avanzada.

Peña mencionó este jueves la intención de su gobierno de cerrar algunas misiones diplomáticas en el exterior en una medida para recortar el gasto público, aunque no mencionó cuáles. El jefe de Estado argumentó que el país necesita reorientar sus prioridades hacia Oriente Medio y Asia.

El líder colorado habló ante la Unión Industrial Paraguaya (UIP) de mercados “que claramente hoy tienen lo que nosotros queremos, que es financiamiento, y que necesitan lo que nosotros tenemos en abundancia, que es producción”, específicamente en agricultura y manufactura “que hoy está demostrando ser tremendamente competitiva más allá de las fronteras del Mercosur”.

En este escenario, Peña admitió que “ya no se justifica” tener una misión diplomática de envergadura allí donde “no hay reciprocidad con Paraguay.” Aunque no mencionó a ninguna en particular, informaciones de prensa en Asunción dejaron entrever que se suprimirían las embajadas en Canadá y Egipto, además de los consulados en Neuquén y Córdoba (Argentina), y Villamontes (Bolivia).

Peña también destacó los lazos de su país con Brasil: “Ya me reuní cinco veces con el presidente Lula da Silva”, subrayó. En este escenario, Paraguay planea gastar unos 121 millones de dólares en seis aviones A29 Super Tucano de fabricación brasileña para su Fuerza Aérea.