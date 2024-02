Uruguay: Pepe Mujica dice que sólo Orsi puede vencer a los blancos

Mujica admitió que una candidatura que reúna a Orsi y Cosse sería algo maravilloso

El ex presidente uruguayo José Pepe Mujica dijo este viernes que apoyará la candidatura presidencial del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en nombre del izquierdista Frente Amplio (FA) porque, aunque la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, es “muy buena”, no puede “ganarle a los blancos” (el otro nombre con el que se conoce al Partido Nacional del presidente Luis Lacalle Pou).

Mujica explicó que las elecciones se deciden por aquellos votantes que oscilan de un partido a otro elección tras elección y que el FA necesita atraerlos. No son los frenteamplistas los que no simpatizan con Cosse, sino “los 30 ó 40 que van allá o vienen acá”. La mayoría de ellos, sin embargo, no apoyan a Cosse porque son del interior y no de la capital del país, lo que da ventaja a Orsi. “Las elecciones no las deciden los frenteamplistas”, sino los “indecisos” que son “la mayoría del interior”, subrayó Mujica.

“Yo apoyo a Orsi, ¿y por qué lo apoyo? Porque lo conozco desde hace años. Y además, es el único que le puede ganar a los blancos”, dijo Mujica a la prensa al tiempo que insistió en que la falta de apoyo de los votantes del interior llevó a la derrota del FA en 2019. Finalmente, Mujica admitió que una boleta que reúna a Orsi y Cosse sería algo maravilloso.

Las palabras de Mujica agitaron las aguas dentro de la alianza de izquierda. El senador comunista Oscar Andrade sostuvo que discutir cuál de los cuatro precandidatos del FA era mejor no era el tema y que “la fórmula es la fraternidad y la unidad para luchar por las causas”.

La diputada del FA Micaela Melgar dijo que votaría por Cosse porque “juntos aseguraremos una profundidad en la implementación del programa del Frente que definirá el futuro y la alegría necesaria para esta patria.”

Florencia Astori -hija del ex vicepresidente Danilo Astori- sostuvo que las declaraciones de Mujica “no contribuyen a la unidad de nuestra fuerza política y demuestran cuánto nos cuesta aún aceptar a una mujer presidenta”.