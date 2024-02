CFK advierte sobre la tercera crisis de deuda argentina

CFK también mencionó en un informe de 33 páginas el peligro de la extranjerización de Argentina sobre el control de la tierra, el agua y los recursos naturales

La ex dos veces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) calificó a Javier Milei de “showman-economista en la [Casa] Rosada”. En un documento de 33 páginas difundido el día de San Valentín, CFK también habló de los “funcionarios fracasados” del actual jefe de Estado y advirtió que dolarizar la economía “significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo”.

“Tomar capital prestado para reemplazar el capital destruido por la crisis no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza ajena no es la riqueza del país. La deuda representa más pobreza que riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse al empobrecimiento por la facilidad con que siempre se gasta la riqueza ajena”, citó CFK a Juan Bautista Alberdi, considerado la versión argentina de Publius que inspiró la redacción de la Constitución de 1853.

En su estudio titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”, CFK sostiene que Argentina “atraviesa la tercera crisis de deuda incubada en el gobierno de Mauricio Macri debido al brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el regreso del FMI a nuestro país con un préstamo de volumen y condiciones inéditas y escandalosas”.

“Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no sólo retroalimenta la espiral inflacionaria colocando a la sociedad al borde del shock sino que provocará irremediablemente el aumento del desempleo y la desesperación social en una suerte de caos planificado”, señaló también.

“Es más que evidente que, en la mente del Presidente, el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico”, prosiguió al tiempo que expresó su preocupación por el “insólito reciclaje de personalidades y ex funcionarios” en la administración de Milei, en particular el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quien fue “el artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del regreso del FMI a la Argentina”, “ y el asesor Federico Sturzenegger, un ”ex presidente del BCRA (Banco Central) durante el gobierno de Macri y protagonista del 'Megacanje' de la deuda externa junto a [el entonces ministro de Economía] Domingo Cavallo en el gobierno de [Fernando] de la Rúa“, subrayó CFK. ”Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas sólo puede llevar a malos resultados“, anticipó.

Citando rumores de prensa sobre un posible entendimiento entre La Libertad Avanza de Milei y el PRO de Macri en el Congreso, CFK advirtió que ”de confirmarse la noticia, estaríamos en presencia de la cuarta coalición de gobierno por la fusión de Macri y Milei.“

La visión de Milei sobre ”privatizaciones, aperturas indiscriminadas y desregulaciones” desconoce que el mundo actual difiere del que enfrentó Carlos Menem cuando asumió en 1989. Sobre el fallido proyecto de Ley Ómnibus de Milei y su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aún vigente a la espera de su revisión por el Congreso y la Justicia, CFK dijo que “ambos instrumentos constituyen un paquete de modificaciones al ordenamiento jurídico argentino a la medida de los principales grupos empresarios y, lo que es más grave aún, una reforma encubierta de la Constitución Nacional” que podría resultar en la “extranjerización” de la Argentina “sobre el control de la tierra, el agua y los recursos naturales”.

En el frente parlamentario, el “resultado electoral y las posteriores divisiones políticas construyeron un Poder Legislativo aún más fragmentado”, subrayó también CFK al tiempo que advirtió que todas las medidas “adoptadas hasta ahora son repeticiones de políticas ya implementadas en el pasado, incluso algunas de ellas aplicadas con el Parlamento cerrado por la dictadura”.

“Todas ellas han fracasado estrepitosamente, causando sólo pobreza y dolor”, anticipó.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó de “indignantes” los dichos de CFK, sobre todo “después del desastre que han hecho”. Para el ministro, CFK “tiene el descaro de expresarse como si no fuera responsable de nada”.

“Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa. En realidad, es una creación de 20 años de kirchnerismo en la Argentina, que la ha sumido en una situación de pobreza e inflación”, argumentó Francos.

Su colega, el ministro Caputo, fue aún más duro en las redes sociales: “Señora, nunca es tarde para aprender”, escribió en un mensaje dirigido a CFK. “Sólo se toma deuda cuando hay déficit fiscal, todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno, 8 como presidente y 4 como vice”.

“Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su gestión y Javier Milei directamente lo eliminó en un mes”, siguió Caputo. “La invito a que tenga un poco de dignidad y guarde silencio mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin dudas el peor de la historia argentina”, prosiguió.