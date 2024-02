Acusada en caso Pecci condenada a casi 40 años de cárcel

“Deberían haberle dado la pena máxima”, dijo la madre de Pecci

La acusada Margareth Lizeth Chacón Zúñiga fue condenada este jueves por un tribunal de Cartagena a 39 años y 10 meses de prisión por su participación en el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, en mayo de 2022, mientras estaba de luna de miel en Colombia. La familia de Pecci solicitó para Chacón la pena máxima de 47 años de prisión.

Chacón “participó en las reuniones de coordinación no sólo en Cartagena sino también en Medellín”, explicó la Fiscalía en una de las audiencias. entidad investigadora durante las audiencias del caso. Por ello, fue condenada por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La investigación reveló que asistió a por lo menos cuatro reuniones entre el 5 y el 8 de mayo de 2022, en las que se definieron detalles de la logística y financiación del magnicidio. Una de las reuniones tuvo lugar en Medellín y tres más en Cartagena. “Usted es coautora, con alevosía, del delito de homicidio agravado en concurso con el delito de porte ilegal de armas”, dijo el fiscal Burgos sobre Chacón.

El 5 de mayo de 2022, cuando Pecci ya se encontraba en Cartagena, Chacón se reunió en un restaurante del sector de Las Palmas, en Medellín, con los procesados Ramón Emilio Pérez Hoyos (cuñado de Chacón), Andrés Felipe Pérez Hoyos (pareja de Chacón) y Francisco Luis Correa Galeano, quien habría sido el principal coordinador del crimen y ahora es el testigo estrella del caso. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el plan criminal fue concebido, como tal, el 8 de mayo de 2022. Pecci fue asesinado el 10 de mayo de 2022.

El sicario Wendre Still Scott; Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, que hicieron labores de seguimiento; y Eiverson Adrián Zabaleta, que hizo labores de transporte, fueron condenados a 47 años de prisión. Francisco Luis Correa, quien inicialmente se declaró inocente, aceptó cargos, mientras que los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, quienes financiaron el atentado, también fueron condenados tras aceptar cargos.

“La verdad es que ya no tengo esperanzas de saber” la verdad, dijo Maricel Albertini, madre de Pecci en Asunción. “La verdad es que no estoy contenta. Ella debería haber recibido la pena máxima, porque fue la impulsora de todo, si bien no fue la autora directa, fue la que ideó, planificó y pagó todo el crimen, la que orquestó todo con la ayuda de Francisco Correa”, agregó.

“Deberían haberle dado la pena máxima, que era lo que pedía nuestro abogado, pero le han dado 39 años. Esta persona debería morir en la cárcel y sufriendo, como hizo sufrir a toda una familia. La Fiscalía no va a recurrir, creo que la defensa va a recurrir, pero la verdad es que no estoy satisfecha”, prosiguió.

La madre de Pecci lamentó que Chacón nunca haya aportado datos que conduzcan al autor moral del crimen. ”Ella sabe (quién es el autor moral), por lo menos una parte del vínculo lo sabe”, enfatizó.