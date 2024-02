Vicepresidente venezolana dice que Lacalle es un “lacayo” del norte

Venezuela será respetada, insistió Rodríguez

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este lunes que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, tiene “cara de lacayo”, luego de que éste insistiera en que el régimen bolivariano es una dictadura sin elecciones libres.

“Está claro. Rompe los ojos que es una dictadura, que [en Venezuela] no haya elecciones libres. Hoy se enteraron de otra persona detenida injustamente. El que no lo quiera decir, por algo será. Si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será”, había dicho Lacalle.

Rodríguez replicó en las redes sociales que Lacalle “tiene cara de lacayo, se agacha y mueve el rabo cuando sus amos del norte le dan órdenes. ¿Alguien me puede negar que es Lacalle Pou? Más le valdría ocuparse de los problemas de los uruguayos en vez de meterse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y el extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela. Venezuela se respeta!!!”

Lacalle Pou también explicó que el embajador uruguayo en Caracas, Eber Da Rosa, había sido convocado a Montevideo para que informara de primera mano sobre los acontecimientos que se estaban produciendo en ese país. “Cuando pasa algo en un país, leo lo que está pasando, me informo, pero sobre todo llamo al representante uruguayo para que nos cuente lo que está pasando allí, cómo se vive allí, para que nos cuente la realidad cotidiana, en este caso, de Venezuela, que no es muy difícil de imaginar”, agregó.

Al asumir su cargo en marzo de 2020, Lacalle Pou reconoció al llamado gobierno “interino” de Juan Guaidó, quien finalmente desapareció de la esfera pública y se convirtió en prófugo de la administración bolivariana. Rodríguez argumentó que Lacalle seguía buscando a alguien que sustituyera al “usurpador” Guaidó en la escena venezolana.